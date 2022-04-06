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Kahramanmaraşlılar dikkat! Bu yol kapalı olacak

Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirilen altyapı çalışmaları dolayısıyla Alparslan Türkeş Bulvarı ile İsmet Karaokur Bulvarı’nın kesişim noktasından Alparslan Türkeş Bulvarı istikametindeki 100 metrelik kısmın 21 Nisan tarihine kadar trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Kahramanmaraşlılar dikkat! Bu yol kapalı olacak

Kahramanmaraşlılar dikkat! Bu yol kapalı olacak

Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirilen altyapı çalışmaları dolayısıyla Alparslan Türkeş Bulvarı ile İsmet Karaokur Bulvarı’nın kesişim noktasından Alparslan Türkeş Bulvarı istikametindeki 100 metrelik kısmın 21 Nisan tarihine kadar trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

06 Nisan 2022 Çarşamba 20:19
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Sürücülerden alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.

Büyükşehir Belediyesi, KASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Alparslan Türkeş Bulvarı’nda başlatılan altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda alınan UKOME kararları doğrultusunda Alparslan Türkeş Bulvarı ile İsmet Karaokur Bulvarı’nın kesişim noktasından Alparslan Türkeş Bulvarı istikametindeki 100 metrelik kısmın 7 – 21 Nisan tarihleri arasında trafiğe kapalı olacağı belirtildi. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan karara ilişkin yapılan açıklamada, “KASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Alparslan Türkeş Bulvarı’nda başlatılan altyapı çalışmaları devam ediyor. Trafikte meydana gelebilecek aksamalara mahal vermemek adına vatandaşlarımızın alternatif güzergâhları tercih etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 06.04.2022 20:32
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Kahramanmaraşlılar Dikkat! Bu Yol Kapalı Olacak
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