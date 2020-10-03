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Kahramanmaraş’ta feci kaza, 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde iki otomobil ve bir traktörün karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta feci kaza, 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta feci kaza, 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde iki otomobil ve bir traktörün karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

03 Ekim 2020 Cumartesi 09:29

Ahmet Gül'ün (33) kullandığı 46 ABP 702 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Adana kara yolunun 38. kilometresinde, aynı yönde ilerleyen Fatih Ö. yönetimindeki 27 GG 747 plakalı biber yüklü traktöre çarptı. Mehmet Cumhur Kaygılı idaresindeki 01 AEH 443 plakalı otomobil de Gül yönetimindeki araca çarptı.

Kazada sürücülerden Ahmet Gül ve aynı araçtaki Serkan Tüke ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tüke ise buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Son Güncelleme: 03.10.2020 09:30
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