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Kahramanmaraş’ta personel alımı yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı istihdam edilmek üzere, 149 sözleşmeli personel alımı yapacak. Yapılan alımlarda Kahramanmaraş için 1 şoför ve 1 temizlik personeli alımı yapılacağı açıklandı.

Kahramanmaraş’ta personel alımı yapılacak

Kahramanmaraş’ta personel alımı yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı istihdam edilmek üzere, 149 sözleşmeli personel alımı yapacak. Yapılan alımlarda Kahramanmaraş için 1 şoför ve 1 temizlik personeli alımı yapılacağı açıklandı.

15 Nisan 2022 Cuma 13:13
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Resmi Gazetede yayımlanan habere göre Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alımı yapacak. Yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş’ta 1 şoför ve 1 temizlik personeli alımı yapılacağı belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

149 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 82 Temizlik Personeli, 64 Şoför, 3 Bahçıvan olmak üzere toplam 149 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

B- ŞOFÖR (ŞFR-2)

Şoför pozisyonunda 40 sözleşmeli personel alınacaktır

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Lise ve dengi okul mezunu olmak.

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3- D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

4- En az fiilen 6 ay Şoför olarak çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek

kodunu gösterir barkotlu SGK Hizmet dökümü)

5- Son başvuru tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak,

6- Şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

7- Bu pozisyonda istihdam edilenler gezici kütüphane otobüslerinde İl ve/veya İlçelerde

görevlendirileceklerdir.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (40): Adıyaman (1), Ağrı (1), Aksaray (1),

Ardahan (1), Bartın (1), Batman (1), Bingöl (1), Çankırı (1), Çorum (1), Denizli (1), Elazığ (1),

Erzincan (1), Giresun (1), Hakkari (1), Hatay (1), Isparta (1), Kahramanmaraş (1), Karaman (1),

Kastamonu (1), Kayseri (1), Kırklareli (1), Kırşehir (1), Kilis (1), Kocaeli (1), Konya (1), Manisa

(1), Mardin (1), Muş (1), Nevşehir (1), Osmaniye (1), Siirt (1), Sinop (1), Sivas (1), Şanlıurfa (1),

Şırnak (1), Tokat (1), Trabzon (1), Van (1), Yalova (1), Yozgat (1)

D- TEMİZLİK PERSONELİ (TMZ)

Temizlik personeli pozisyonunda 82 sözleşmeli personel alınacaktır

Temizlik Personeli pozisyonuna başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Lise ve dengi okul mezunu olmak.

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4- Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (82): Adana (1), Afyonkarahisar (2), Ağrı

(1), Amasya (1), Ankara (5), Ardahan (1), Artvin (1), Bilecik (1), Bingöl (1), Bitlis (2), Bolu (1), Burdur (1), Çorum (2), Denizli (1), Diyarbakır (1), Edirne (2), Erzurum (2), Eskişehir (2), Gaziantep (1), Giresun (1), Gümüşhane (1), Hatay (1), Iğdır (1), İstanbul (5), İzmir (1), Kahramanmaraş (1), Kars (1), Kastamonu (1), Kayseri (1), Kırklareli (2), Kocaeli (1), Konya (3), Kütahya (1), Mardin (8), Mersin (2), Muğla (2), Muş (2), Nevşehir (2), Osmaniye (1), Rize (1), Samsun (3), Siirt (1), Şanlıurfa (1), Şırnak (1), Tekirdağ (2), Tokat (1), Trabzon (1), Van (2), Yozgat (2).

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Kahramanmaraş’ta Personel Alımı Yapılacak
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