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Kahramanmaraş’ta şeker stoğu mu yapılıyor? Açıklamalar peş peşe geldi!

Elbistan Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, sosyal medya hesabından stok iddiasında bulundu.

Kahramanmaraş’ta şeker stoğu mu yapılıyor? Açıklamalar peş peşe geldi!

Kahramanmaraş’ta şeker stoğu mu yapılıyor? Açıklamalar peş peşe geldi!

Elbistan Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, sosyal medya hesabından stok iddiasında bulundu.

24 Aralık 2021 Cuma 16:07
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Elbistan Şeker’in depolarındaki ürünlerin tüm ülkeye yetecek kadar olduğunu iddia eden Şahin, “Elbistan Şeker Fabrikasının tüm depoları dolu. Tüm Türkiye’ye yetecek şeker var ama esnafa neden şeker satmıyor. Şekere yeni zam gelmedi yetkililere duyurulur” dedi.

MHP İLÇE BAŞKANINDAN SATOK İMASI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan’da stok imasında bulundu.

Bostan şu açıklamayı patı;

“Mutlucan şeker fabrikasına buradan sizlerin huzurunda soruyorum..!

Stoklarınızdaki Şeker miktarı ne kadar?

Bu stok miktarı söylenen ve tahmini üretim kapasitesine göre 35-40 bin ton arası ise satmayı düşünüyor musunuz?

Ki satmaz iseniz bu stokçuluğa ve fırsatçılığa giriyor mu?

Giriyor ve satmak istiyorsanız, kilosunu kaç TL’den düşünüyorsunuz?

Ülkemizin şuanda vermiş olduğu ekonomik savaşı bildiğinizi düşünüyor ve hangi tarafta olduğunuzu gösterme adına bir tavrınız olacak mı..?”

FABRİKADAN AÇIKLAMA GELDİ

Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası yönetimi, ilçedeki esnaflara şeker satılmadığı yönündeki iddialara ilişkin olarak açıklamada bulundu.

Söz konusu iddianın asılsız olduğunun altını çizen fabrika yönetimi, Türkiye’nin birçok bölgesine günlük 500 ton şeker sevkiyatı yapıldığını vurguladı.

Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası yönetimi, bu kampanya döneminde 40 bin toz şeker üretildiğini ve depolardaki şekerin de kamyon-tır bazlı olarak satışının sürdüğünü açıkladı.

Fiyat noktasında da diğer özel fabrikalara oranla daha uygun bir tarifeden günlük 500 ton şeker çıkışı yapıldığını belirten fabrika yönetimi, Elbistan özelinde de tonajda esneklik tanındığının bilgisini verdi.

Bugüne kadar 7 bin 500 ton şeker sattıklarını dile getiren Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası yönetimi, satış yapılmadığı yönündeki iddia ve sosyal medya paylaşımlarının da gerçeği yansıtmadığına dikkati çekti.

Fabrika kayıtlarının şeffaf olduğunu ve satışların görülebileceği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

“Mutlucan Şeker olarak toz şeker satışlarımız günlük 500 ton şeklindedir. Bu kapasite, talep olması halinde 750 tona kadar çıkabilir. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesine şeker sevkiyatımız sürmektedir. Satışlarımız, kamyon-tır bazlıdır. Elbistan’daki şeker talebi için de bu kural esnetilmiş ve daha az tonajlı satışlara da imkan tanınmıştır. Elbistan başta olmak üzere, Türkiye’nin neresinden gelirse gelsin talepleri karşılamaya hazırız. Fiyat konusunda da diğer özel fabrikalara göre daha düşük bir politika izlediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Bu yılki alım kampanyasında ürettiğimiz şeker miktarı 40 bin tondur. Bugüne kadar da bu rakamın 7 bin 500 tonu, talep doğrultusunda piyasaya arz edilmiştir. Fabrikamız, stokunda bulunan 32 bin 500 ton şekeri de gelecek taleplere göre piyasaya sunmaya hazırdır. Durum böyle iken; şirketimiz hakkında ‘Elbistan’a şeker satılmıyor’ yönündeki karalama kampanyalarını ve iddialarını kabul etmiyoruz. Kamuoyunda şirketimizi töhmet altında bırakmak isteyenlere karşı da tüm yasal haklarımızı mahfuz tutuyoruz.”(ELBİSTANINSESİ)

 

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Kahramanmaraş’ta şeker Stoğu Mu Yapılıyor? Açıklamalar Peş Peşe Geldi!
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