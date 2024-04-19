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KSÜ’de Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü değişti!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Bölüm BaşkanıDoç. Dr. Fatma Yuvayapan atandı.

KSÜ’de Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü değişti!

KSÜ’de Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü değişti!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Bölüm BaşkanıDoç. Dr. Fatma Yuvayapan atandı.

19 Nisan 2024 Cuma 09:53

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünde gerçekleştirilen devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İ. Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci ve Prof. Dr. Orhan Doğan ile Genel Sekreter Ali Rıza Bekler katıldı.

Törende Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürüten Doç. Dr. Mustafa Edip Çelik, müdürlük görevini Doç. Dr. Fatma Yuvayapan’a devretti.

Devir teslim töreninde konuşan Rektör Yasım, katkılarından dolayı Doç. Dr. Mustafa Edip Çelik’e teşekkürlerini ifade ederken,Doç. Dr. Fatma Yuvayapan’ayeni görevinde başarılar diledi.

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Doç. Dr. Fatma Yuvayapanda kendisini bu göreve layık gören Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım’a, KSÜ Yönetimine ve görevi devraldığı Doç. Dr. Mustafa Edip Çelik’e teşekkürlerini iletti.

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