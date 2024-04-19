KSÜ’de Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü değişti!

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünde gerçekleştirilen devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İ. Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci ve Prof. Dr. Orhan Doğan ile Genel Sekreter Ali Rıza Bekler katıldı.

Törende Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürüten Doç. Dr. Mustafa Edip Çelik, müdürlük görevini Doç. Dr. Fatma Yuvayapan’a devretti.

Devir teslim töreninde konuşan Rektör Yasım, katkılarından dolayı Doç. Dr. Mustafa Edip Çelik’e teşekkürlerini ifade ederken,Doç. Dr. Fatma Yuvayapan’ayeni görevinde başarılar diledi.

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Doç. Dr. Fatma Yuvayapanda kendisini bu göreve layık gören Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım’a, KSÜ Yönetimine ve görevi devraldığı Doç. Dr. Mustafa Edip Çelik’e teşekkürlerini iletti.