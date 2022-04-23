Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Milletvekili Öçal’ın 23 Nisan Bayramı Mesajı
Milletvekili Öçal’ın 23 Nisan Bayramı...
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan 23...
KSÜ’de 23 Nisan Resim Sergisi açıldı
KSÜ’de 23 Nisan Resim Sergisi...
Kültür Sanat Etkinlikleri Anketine Yoğun Katılım
Kültür Sanat Etkinlikleri Anketine Yoğun...
Türkoğlu’nda İçme Suyu Hattı çalışmaları başladı
Türkoğlu’nda İçme Suyu Hattı çalışmaları...

Onikişubat Belediyesi, Ramazan’ın Bereketini Çoğalttı

Piri Reis Mahallesi’ndeki 2 bin kişilik iftar programında konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Pandemi dolayısıyla kapsamlı iftar programlarında buluşamıyorduk. Allah’a şükür zor günleri geride bıraktık, tekrar birlikteyiz. Bu güzel akşamda soframızda iftarımızı ve ekmeğimizi paylaşacağız” dedi.

Onikişubat Belediyesi, Ramazan’ın Bereketini Çoğalttı

Onikişubat Belediyesi, Ramazan’ın Bereketini Çoğalttı

Piri Reis Mahallesi’ndeki 2 bin kişilik iftar programında konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Pandemi dolayısıyla kapsamlı iftar programlarında buluşamıyorduk. Allah’a şükür zor günleri geride bıraktık, tekrar birlikteyiz. Bu güzel akşamda soframızda iftarımızı ve ekmeğimizi paylaşacağız” dedi.

23 Nisan 2022 Cumartesi 14:56
banner459

Her sene kurduğu iftar sofralarıyla Ramazan-ı Şerif’in bereketini çoğaltan Hanefi Mahçiçek öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, eski Ramazan’ları adeta canlandırıyor.

Onikişubat Belediyesi, Piri Reis Mahallesi’nde 2 bin kişilik iftar yemeği verdi. Muhteşem katılımlı iftar programına Başkan Mahçiçek’in yanı sıra bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere kente gelen AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, AK Parti Onikişubat İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Sinan Ak, belediye meclis üyeleri ve 2 bini aşkın vatandaş katıldı. İftar öncesinde bütün masaları tek tek ziyaret ederek iftara gelen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Mahçiçek, çocuklar ve ailelerle bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. İftar öncesinde Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından oruçlar dualar eşliğinde açılırken, Ramazan ayının maneviyatı ve bereketi paylaşıldı.

“Soframızda, iftarımızı ve ekmeğimizi paylaşacağız”

İftar programının açılış konuşmasını yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, pandemi sebebiyle ara verilen iftar programlarını yeniden geniş katılımla düzenlemekten mutlu olduklarını belirterek, “Hepinize hayırlı Ramazan’lar, hayırlı iftarlar diliyorum. 2 seneden bu yana maalesef böylesine büyük organizasyonlarda bir araya gelemiyorduk. Pandemi dolayısıyla kapsamlı iftar programlarında buluşamıyorduk. Allah’a şükür zor günleri geride bıraktık, tekrar birlikteyiz. Bu güzel akşamda soframızda iftarımızı ve ekmeğimizi paylaşacağız. Allah sizlerden razı olsun diyorum, İnşallah Cenab-ı Hakk, sizlere, bizlere, çocuklarımıza sağlıklı uzun ömürler nasip eder. Önümüzdeki yıllarda da inşallah sizlerle böyle mübarek Ramazan iftarlarında ekmeğimizi paylaşırız. Sizlerle beraber olmak güzel, çok özlemiştik böyle toplantıları. Hepinize tekrar tekrar hoş geldiniz diyor, önümüzdeki senelerde mübarek günlerde buluşmak duası ve temennisiyle hayırlı Ramazan’lar diliyorum” dedi.

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara da yaptığı selamlama konuşmasında Başkan Hanefi Mahçiçek’e teşekkür ederken, vatandaşların Ramazan ayını kutladı.

Mahir Ünal telefonla vatandaşların iftarını kutladı

İftar programına katılan AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ı telefonla aradı. Ceylan, Ünal’ın sesini diyafona verirken, Ünal, “Orada orucunu açan tüm hemşerilerimin iftarını tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçları makbul eylesin kardeşlerim. İnşallah Rabbim bizleri Ramazan-ı Şerif’e erdirdiği gibi bayrama da kavuştursun” ifadelerini kullandı.

“Kahramanmaraş’ta öyle güzel bir misafirperverlik var ki…”

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, “Öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu güzel, bereketin, mağfiretin bulunduğu, cennete kavuşmanın sağlanabileceği bir güne layık olacak günleri idrak ediyoruz. Bugün sizlerin sofrasına misafir olmaya geldik. Kahramanmaraş’ta öyle güzel bir misafirperverlik var ki hepinizden Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Bizlerin burada güvenle iftar yapalım, önümüzdeki bayramı toprağımızda eşimizle, çocuklarımızla idrak edelim diye sınır ötesinde kahraman ordumuz harekat düzenliyor. Kahramanmaraş’tan da bugün bir şehidimiz var, Allah rahmet eylesin, ailesine sabır versin. Kendisi PKK terör örgütüyle beraber olduğunu her yerde söyleyen HDP ile yol yürüyenlere dikkat etmenizi istiyorum. Hem milliyetçilikten bahsedecekler, hem memleket sevdası diyecekler hem de sırtını PKK’ya dayamış HDP ile de aynı yolu yürüyecekler. Bunu benim Kahramanmaraşlı hemşerilerim hiçbir zaman kabul etmez. 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı ile beraber Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı olacak. Hanefi Mahçiçek başkanımız bizim ağabeyimiz. Allah ondan razı olsun, bu dava ve bu şehir için çok emeği var. Böylesi güzel bir gecede sizlerle bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İftar programında Hacivat-Karagöz gösterisi katılımcıları adeta geçmişe götürürken, çocuklar unutulmaz bir gece yaşadı.

Başkan Mahçiçek, iftara katılan çocuklara balon, pamuklu şeker ve çeşitli hediyeler verdi.

Anahtar Kelimeler:
ONİKİŞUBAT BELEDİYESİRamazan’ın Bereketini Çoğalttı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç, “Otel Germanicia benim için evden uzak ev gibi”
Seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç, “Otel Germanicia benim için evden uzak ev gibi”
MADOP üyeleri Türkoğlu’na hayran kaldı
MADOP üyeleri Türkoğlu’na hayran kaldı
Expo 2023 Özel Temsilcisi Erdoğan Kök, Ziyaretlerine Devam Ediyor
Expo 2023 Özel Temsilcisi Erdoğan Kök, Ziyaretlerine Devam Ediyor
Bu yöntemle hem kiracı, hem de kiralayan avantajlı olur
Bu yöntemle hem kiracı, hem de kiralayan avantajlı olur
Serhan Erdoğanyılmaz müjdeyi verdi, inanılmaz bir Kahramanmaraş tanıtımı geliyor
Serhan Erdoğanyılmaz müjdeyi verdi, inanılmaz bir Kahramanmaraş tanıtımı geliyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber