Onikişubat Belediyesi, Ramazan’ın Bereketini Çoğalttı

Her sene kurduğu iftar sofralarıyla Ramazan-ı Şerif’in bereketini çoğaltan Hanefi Mahçiçek öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, eski Ramazan’ları adeta canlandırıyor.

Onikişubat Belediyesi, Piri Reis Mahallesi’nde 2 bin kişilik iftar yemeği verdi. Muhteşem katılımlı iftar programına Başkan Mahçiçek’in yanı sıra bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere kente gelen AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, AK Parti Onikişubat İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Sinan Ak, belediye meclis üyeleri ve 2 bini aşkın vatandaş katıldı. İftar öncesinde bütün masaları tek tek ziyaret ederek iftara gelen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Mahçiçek, çocuklar ve ailelerle bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. İftar öncesinde Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından oruçlar dualar eşliğinde açılırken, Ramazan ayının maneviyatı ve bereketi paylaşıldı.

“Soframızda, iftarımızı ve ekmeğimizi paylaşacağız”

İftar programının açılış konuşmasını yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, pandemi sebebiyle ara verilen iftar programlarını yeniden geniş katılımla düzenlemekten mutlu olduklarını belirterek, “Hepinize hayırlı Ramazan’lar, hayırlı iftarlar diliyorum. 2 seneden bu yana maalesef böylesine büyük organizasyonlarda bir araya gelemiyorduk. Pandemi dolayısıyla kapsamlı iftar programlarında buluşamıyorduk. Allah’a şükür zor günleri geride bıraktık, tekrar birlikteyiz. Bu güzel akşamda soframızda iftarımızı ve ekmeğimizi paylaşacağız. Allah sizlerden razı olsun diyorum, İnşallah Cenab-ı Hakk, sizlere, bizlere, çocuklarımıza sağlıklı uzun ömürler nasip eder. Önümüzdeki yıllarda da inşallah sizlerle böyle mübarek Ramazan iftarlarında ekmeğimizi paylaşırız. Sizlerle beraber olmak güzel, çok özlemiştik böyle toplantıları. Hepinize tekrar tekrar hoş geldiniz diyor, önümüzdeki senelerde mübarek günlerde buluşmak duası ve temennisiyle hayırlı Ramazan’lar diliyorum” dedi.

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara da yaptığı selamlama konuşmasında Başkan Hanefi Mahçiçek’e teşekkür ederken, vatandaşların Ramazan ayını kutladı.

Mahir Ünal telefonla vatandaşların iftarını kutladı

İftar programına katılan AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ı telefonla aradı. Ceylan, Ünal’ın sesini diyafona verirken, Ünal, “Orada orucunu açan tüm hemşerilerimin iftarını tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçları makbul eylesin kardeşlerim. İnşallah Rabbim bizleri Ramazan-ı Şerif’e erdirdiği gibi bayrama da kavuştursun” ifadelerini kullandı.

“Kahramanmaraş’ta öyle güzel bir misafirperverlik var ki…”

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, “Öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu güzel, bereketin, mağfiretin bulunduğu, cennete kavuşmanın sağlanabileceği bir güne layık olacak günleri idrak ediyoruz. Bugün sizlerin sofrasına misafir olmaya geldik. Kahramanmaraş’ta öyle güzel bir misafirperverlik var ki hepinizden Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Bizlerin burada güvenle iftar yapalım, önümüzdeki bayramı toprağımızda eşimizle, çocuklarımızla idrak edelim diye sınır ötesinde kahraman ordumuz harekat düzenliyor. Kahramanmaraş’tan da bugün bir şehidimiz var, Allah rahmet eylesin, ailesine sabır versin. Kendisi PKK terör örgütüyle beraber olduğunu her yerde söyleyen HDP ile yol yürüyenlere dikkat etmenizi istiyorum. Hem milliyetçilikten bahsedecekler, hem memleket sevdası diyecekler hem de sırtını PKK’ya dayamış HDP ile de aynı yolu yürüyecekler. Bunu benim Kahramanmaraşlı hemşerilerim hiçbir zaman kabul etmez. 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı ile beraber Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı olacak. Hanefi Mahçiçek başkanımız bizim ağabeyimiz. Allah ondan razı olsun, bu dava ve bu şehir için çok emeği var. Böylesi güzel bir gecede sizlerle bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İftar programında Hacivat-Karagöz gösterisi katılımcıları adeta geçmişe götürürken, çocuklar unutulmaz bir gece yaşadı.

Başkan Mahçiçek, iftara katılan çocuklara balon, pamuklu şeker ve çeşitli hediyeler verdi.