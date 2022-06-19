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Onikişubat Belediyesi’nden Duygulandıran Babalar Günü Sürprizi

Toplumun bütün kesimini ilgilendiren özel günleri unutmayarak gönülleri kazanan Onikişubat Belediyesi, bu kez ise duygulandıran bir çalışmaya imza attı. Belediye ekiplerinin organizasyonuyla Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde görev yapan Mehmet Tekkıyak’a, üçüz çocuklarıyla Babalar Günü sürprizi yapıldı. Duygu dolu anlara Başkan Hanefi Mahçiçek’de şahitlik etti.

Onikişubat Belediyesi’nden Duygulandıran Babalar Günü Sürprizi

Onikişubat Belediyesi’nden Duygulandıran Babalar Günü Sürprizi

Toplumun bütün kesimini ilgilendiren özel günleri unutmayarak gönülleri kazanan Onikişubat Belediyesi, bu kez ise duygulandıran bir çalışmaya imza attı. Belediye ekiplerinin organizasyonuyla Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde görev yapan Mehmet Tekkıyak’a, üçüz çocuklarıyla Babalar Günü sürprizi yapıldı. Duygu dolu anlara Başkan Hanefi Mahçiçek’de şahitlik etti.

19 Haziran 2022 Pazar 15:28
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Başkan Hanefi Mahçiçek’in hassasiyeti doğrultusunda dini, milli ve özel günleri unutmayarak toplumun tamamına dokunmayı başararak gönülleri kazanan Onikişubat Belediyesi, Babalar Günü’nü de es geçmedi.

Çalışma azmi ve dürüstlüğüyle sevilen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde görevli üç çocuk babası Mehmet Tekkıyak’ın Babalar Günü, duygu dolu sürprizle kutlandı. Her şeyden habersiz, ‘Bakan geleceği için EXPO 2023 alanını temizlenecek’ bahanesiyle EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’na görevlendirilen Tekkıyak, yerleri süpürürken, ekrana yanaştığı anda üçüz çocuklarının görüntüsü ve kendisi için söyledikleri yansıtıldı. Birden çocuklarını ekranda görerek şaşkınlık yaşayan Tekkıyak’a, kısa süre sonra araçtan inen 3 kardeş ve anneleri, koşarak sarıldı. Mehmet Tekkıyak, çocuklarının hazırladığı sürpriz karşısında duygularına hakim olamazken, gözyaşlarına boğuldu. O anlara Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de anbean şahitlik etti. Tekkıyakve çocuklarının duygulandıran anları, belediye çalışanları tarafından kaydedildi.

“Çok çalışıp iyi yerlere gelecek, babanızın emeğinin karşılığını vereceksiniz”

Burada aile ile sohbet eden Başkan Mahçiçek, üçüz çocuklara yönelik, “Bir ömür ailesine kol kanat geren, her türlü imkanını, vaktini, birikimini evlatlarının geleceği için seferber eden ilk kahramanınız Mehmet kardeşimizin Babalar Günü’nü kutladık. Babalar Günü, babalarımıza duyduğumuz sevgi ve saygıyı göstermek için bir vesiledir ama sadece bu günde değil inançlarımız ve kültürümüzün bir gereği olarak, her gün babalarımızın gönüllerini hoş tutmamız, onlara saygı ve sevgimizi en güzel şekilde göstermemiz gerekiyor. İyi çalışıp, babanızın emeğini boşa harcamayarak güzel yerlere geleceksiniz. Bu vesileyle tüm babaların Babalar Günü’nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum” dedi.

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Onikişubat Belediyesi’nden Duygulandıran Babalar Günü Sürprizi
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