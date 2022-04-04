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Sanko Üniversitesi Oğuzeli’nde Kariyer Günü Düzenliyor

SANKO Üniversitesi akademisyenleri “Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde” konulu kariyer günü kapsamında Oğuzeli’nde eğitimciler ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerle bir araya geliyor.

Sanko Üniversitesi Oğuzeli’nde Kariyer Günü Düzenliyor

Sanko Üniversitesi Oğuzeli’nde Kariyer Günü Düzenliyor

SANKO Üniversitesi akademisyenleri “Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde” konulu kariyer günü kapsamında Oğuzeli’nde eğitimciler ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerle bir araya geliyor.

04 Nisan 2022 Pazartesi 09:38
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Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şahin Sırmalı, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Ameliyathane Hizmetleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erdal Uysal, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Meryem Kılıç, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Öğr. Gör. Burcu Bağcı, Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Öğr. Gör. Benan Şahin, öğrencilere eğitim verilen bölümler, mesleki bilgiler ve kariyer hedefleri konusunda bilgilendirmeler yapacaklar.

Kariyer günü 5 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00’da Oğuzeli Belediye Salonu’nda düzenlenecek.

SANKO ÜNİVERSİTESİ

SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor.

Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.

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Sanko Üniversitesi Oğuzeli’nde Kariyer Günü Düzenliyor
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