3 bin lira borç aldı başına gelmeyen kalmadı!

70 bin lira daha ödemesi gerektiğini söyleyen Topaç, "Bu tür tefeciler çok insanların canını yakıyor. Yıllardır çektiğim sıkıntıları bir ben bilirim. Olay yargıya intikal etti ama bir türlü bu borçtan yakamı kurtaramadım" diye konuştu.

'190 BİN LİRA ÖDEDİM'

Topaç, başına gelen filmlere konu olacak olayın hikâyesini şu sözlerle anlattı: "Borç aldıktan 25 gün sonra aldığım 3 bin liranın 2 bin 500 lirasını Demirkıran'a götürdüm. Paranın eksik olduğunu söyleyip almadı. Birkaç gün sonra paranın eksik kısmını tamamlayıp kendisini aradığımda telefonunu açmadı. Kendisine ulaşamadım. 1 ay sonra Kartal İcra Müdürlüğü'nden icra geldi ve 3 bin lira olarak aldığım borcu 90 bin lira olarak geri ödemem isteniyordu." Söz konusu 90 bin liranın maaşından kesilerek yıllar içinde ödendiğini aktaran Topaç, 2016'da yeniden kendisine 300 bin liralık borç çıkarıldığını söyledi. Topaç, "Mahkeme, ödemem gereken miktarı 300 bin liradan 112 bin liraya indirdi ve hâlâ masraflarıyla bu parayı ödüyorum" dedi. Şu ana kadar 190 bin lira ödediğini ancak hâlâ 70 bin lira ödemesi kaldığını ifade eden Topaç, "Yıllardan bu yana bu kâbusu yaşıyorum. Bu adamın hak ettiği cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

'DANIŞIKLI DÖVÜŞ'

Tefeci Demirkıran'dan 3 bin lira aldığı zaman kendisine kefil olan A.H.Ç.'nin de 12 yıl sonra kendisini tanımadığını görünce büyük şaşkınlık yaşayan Ali Ekber Topaç, "Bana kefil olan şahıs, yıllar sonra mahkemeye giderek beni tanımadığı yönünde ifade vermiş. Bunun da danışıklı dövüş olduğunu düşünüyorum. Bunca yıl beni tanıyan ve sesi çıkmayan kişi, şimdi ne oldu da beni tanımadığını söylüyor. Hayatımı karartan bu zulüm bitsin artık" dedi.

YENİDEN YARGILANACAK

TOPAÇ'IN avukatı Murat Şeref Baba, şunları söyledi: "Yargıtay, bazı konuların da incelenmesi gerekçesiyle usulden bu kararı bozdu ve şimdi Demirkıran yeniden yargılanacak. Bize göre yüzde 99 yeniden ceza alacak. Bu şahsın 20'nin üzerinde sabıkası var. Bu adam başka tefecilik dosyalarından da Ağır Ceza'da yargılandı ve hapse girip çıktı."