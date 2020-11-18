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Çiftçileri sevindiren gelişme! 520 lira ödenecek...

Çiftçileri sevindiren haber Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre bitkisel üretimde biyolojik ve biyoteknik mücadele yapan çiftçiye 520 TL destek ödemesi yapılacak.

Çiftçileri sevindiren gelişme! 520 lira ödenecek...

Çiftçileri sevindiren gelişme! 520 lira ödenecek...

Çiftçileri sevindiren haber Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre bitkisel üretimde biyolojik ve biyoteknik mücadele yapan çiftçiye 520 TL destek ödemesi yapılacak.

18 Kasım 2020 Çarşamba 14:38
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"Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği" Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, uygulamayla, bitkisel üretimde zararlı organizmalar ile mücadelede zirai ilaç kullanımının azaltılması, kalıntının önlenmesi ve ekosistemin korunarak sürdürülebilir üretimin sağlanması amacıyla kimyasal mücadeleye alternatif yöntemleri tavsiye ve teşvik ediyor.

Bu çerçevede, örtüaltında domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak üretiminde biyolojik mücadeleye dekara 400 lira, biyoteknik mücadeleye 120 lira olmak üzere her ikisini de uygulayan üreticilere 520 lira destek ödemesi yapılacak. Açık alanda ise turunçgil, domates, bağ, elma, kayısı, zeytin, nar, ayva, armut, şeftali ve nektarinde dekara 130 lira destek ödenecek.

Desteklerden faydalanmak isteyen üreticiler başvurularını, açık alandaki turunçgil, domates, elma, bağ, zeytin, kayısı, nar, ayva, armut, şeftali ve nektarin için 4 Aralık'a, örtüaltında ise 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapabilecekler. Tarım ve Orman Bakanlığı, biyolojik ve biyoteknik mücadele kapsamında son 9 yılda 62 bin 94 üreticiye 97 milyon 221 bin lira destekleme ödemesi yaptı.

Son Güncelleme: 18.11.2020 15:35
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