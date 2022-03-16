Kahramanmaraş’ta araç başına 7 Bin 300 lira destek veriliyor.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle önlenemeyen akaryakıt fiyatları birçok sektörde olduğu gibi toplu taşıma sektörünü de sekteye uğrattı.

Geçimini ulaşımdan temin eden sektör artan maliyetler nedeniyle zor günler yaşıyor.

Bu bağlamda Kahramanmaraş Belediyesi önemli bir projeyi gündeme taşıyarak örnek model olmasını sağladı.

Kahramanmaraş Belediyesi araç başına Şubat 2022 ayında aylık 5 Bin 500 Lira, Akaryakıt farkı olarak da Bin 800 lira olmak üzere 7 Bin 300 lira destek verdi.

Kahramanmaraş Belediyesi birçok konuda olduğu gibi ulaşımda da ciddi bir çıkış yaparak ne denli önemli projelere damga vurduğunu göstermiş oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Toplu Taşımada “Kahramanmaraş Modeli” Var. Esnafımıza araç başı aylık 5.500 TL desteğimize ilave olarak Şubat ayının 1.800 TL’lik akaryakıt fiyat farkını da ödüyoruz.

Araç başı toplam destek 7.300 TL Hayırlı Olsun.” Paylaşımı yaptı.