Alanya'da tur teknesi battı!

Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, "Alanya'da 37 şahıs kurtarıldı ve 1 şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Teknede toplam 38 kişi olduğunun öğrenilmesi üzerine arama kurtarma faaliyetlerine son verildi." denildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde içinde turistlerin bulunduğu tur teknesi alabora oldu. Yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu tur teknesindeki yolcuları kurtarmak için Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışma başlattı. Öte yandan, tur teknesinde hayatını kaybeden yolcuya ulaşıldı. Ceset, Sahil Güvenlik akiplri tarafından karaya çıkartıldı.

Olay, yaklaşık 1 saat önce Cilvarda burnu önü fosforlu mağara önünde meydana geldi. İçinde turistlerin bulunduğu tur teknesi kötü hava şartları sebebiyle battı. Kazadan kurtulan turistlerin bazıları yüzerek 30 metre uzaklıktaki kayalıklara ulaşırken, bazı yolcuların kurtarılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Olayda kaybolan bir kişinin cesedine ulaşılırken, teknenin içinde bulunan ceset Sahil Güvenlik ekipleri tarafından alınarak karaya çıkartıldı.

İhbar üzerine bölgeye giden sahil güvenlik ekiplerince, teknedekileri kurtarma çalışması yürütülüyor.