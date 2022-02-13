Kahramanmaraşspor mağlup oldu!

2.Lig Kırmızı Grupta 25.Haftanın maçında Kahramanmaraşspor, Çorum Fk ile 13 şubat pazar günü saat 13.00'de Çorum Şehir Stadyumunda karşı karşıya geldi. Her iki takımında ilk yarıda baskılı atakları golleri getirdi. Karşılamada kayıt edilen 3 golde penaltı atışlarından kazanıldı. Kahramanmaraşspor penaltı dönüşünden tamamlanan şutla golü buldu. Çorum Şehir Stadyumunda oynanan Karşılaşmayı Ankara Bölgesinden Efe Tanrıverdi yönetirken, Ankara Bölgesinden Yusuf Susuz 1. Yardımcı Hakem, Kayseri Bölgesinden Furkan Ulu ise 2. Yardımcı Hakem olarak görev yaptı.

MAÇIN KARNESİ

STADYUM: Çorum Şehir Stadyumu

HAKEMLER: Efe Tanrıverdi, Yusuf Susuz, Furkan Ulu

ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay, Berkay Can Değirmencioğlu, Recep Türköz (Dk72

Atakan Akkaynak), Murat Yıldırım (Dk90+5 M. Damar), Serkan Yavuz, Burak Çalık (Dk85 Volkan Okumak), İsmet Benli, Halil İbrahim Sönmez, Mehmet Akyüz (Dk46 Batuhan Er), Sefa Akın Başıbüyük, Mahsun Çapkan (Dk85 Hakkı Can Aksu)

KAHRAMANMARAŞSPOR: Enes Sancar Şahin, Özcan Atalay, Yusuf Çelik, Deniz Solmaz (Dk81 Emre Özkan), İbrahim Hırçın, Mehmet Güven, Halil İbrahim Esen, Ömer Faruk Gümüş (Dk59 Mustafa Sol), Cerem Talha Dinçer (Dk81 Rüstem Yiğit Yıkılmaz), Emre Bayram, Can Erdem

SARI KARTLAR; Dk12 Enes Sancar Şahin, Dk32 Deniz Solmaz, Dk62 İbrahim Hırçın, Dk83 H. İbrahim Esen, Dk90 Özcan Atalay, Dk90+2 Can Erdem (Kahramanmaraşspor), Dk22 Serkan Yavuz, Dk90 Atakan Akkaynak (Çorum FK)

GOLLER: Dk13 Burak Çalık, Dk36 H. İbrahim Sönmez (Çorum FK), Dk23 H. İbrahim Esen (Kahramanmaraşspor)

MÜSABAKADA ÖNEMLİ ANLAR;

Dk12 Baskılı ataklarla rakibinin taraftarı karşısında abluka altına alan Çorum FK Recep'in pasında Mehmet Akyüz kaleci ile baş başa kaldı. Akyüz düşürülünce hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Burak Çalık topu ağlara gönderdi. 1-0

Dk22 Kahramanmaraşspor Orta sahadan kazandığı topu ceza alanına kadar taşıdı. Emre Bayram pasını Mehmet’e gönderdi. Mehmet Ceza alanına girdi ve rakip faul yaptı. Bu pozisyonla Kahramanmaraşspor penaltı kazandı. Penaltıda Can'ın vuruşu kaleci Hasan'dan döndü, dönen topa vuran Halil İbrahim topu ağlara gönderdi. 1-1

Dk35: Çorum FK'da Halil İbrahim ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Halil İbrahim topu ağlara gönderdi. 2-1