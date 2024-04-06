Kahramanmaraşlı güreşçi olimpiyat biletini aldı!

Başkan Görgel, “Burhan kardeşimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Ulusal ve uluslararası arenada gösterdiği başarılarla adından sıkça söz ettiren ve kazandığı madalyalarla göz dolduran Kahramanmaraşlı Milli Güreşçi Burhan Akbudak, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Avrupa Kalifikasyon Müsabakaları'na da damga vurdu.

Grekoromen stil 77 kiloda ülkemizi temsil eden başarılı güreşçi, Moldovalı rakibi AlexandrinGutu’yu 10’a 8’lik skorla mağlup ederek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları bileti aldı.

Kahramanmaraşlı Milli Güreşçi Burhan Akbudak’ı tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kazandığı başarılarla hepimizi gururlandıran hemşehrimiz Burhan Akbudak, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’da düzenlenen Avrupa Kalifikasyon Müsabakaları'nda vermiş olduğu mücadele ve zaferiyle bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Şehrimizi, ülkemizi ve bizleri çok gururlandırdı.

Ülkemizi 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda temsil edecek Burhan kardeşimizi bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.