Başkan Görgel, İftar Sofrasında Vatandaşlarla Buluştu

Mazbatasını alarak göreve başlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, bir dizi ziyarette bulunmak üzere şehre gelen AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde bulunan Ali Özge Camii önünde düzenlenen iftar programına katıldı.

AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan’ın da yer aldığı programda vatandaşların iftar sofrasına misafir olan Başkan Görgel, “Ramazan ayının bereketini hemşehrilerimizle birlikte paylaşmak için iftar sofralarında bir araya gelemeye devam ediyoruz. Bugün de Grup Başkan Vekilimiz Sayın Bahadır Yenişehirlioğlu ile birlikte Ali Özge Camii’nde kurulan iftar çadırında hemşehrilerimizle birlikte iftar yaptık. Allah bu mübarek günler hürmetine birliğimizi daim, bizlere de hayırlı hizmetler yapabilmeyi nasip eylesin inşallah. Bugün bizlerle birlikte olan Sayın Grup Başkan Vekilimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.