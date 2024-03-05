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TFF, Kahramanmaraş disiplin kurulunu yok saydı!

Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Kahramanmaraş İl Futbol Disiplin Kurulu’nun 1 Şubatta almış olduğu kararı yok sayarak ismi geçen kulüpten, sporculardan ve yöneticiden savunma istedi.

TFF, Kahramanmaraş disiplin kurulunu yok saydı!

TFF, Kahramanmaraş disiplin kurulunu yok saydı!

Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Kahramanmaraş İl Futbol Disiplin Kurulu’nun 1 Şubatta almış olduğu kararı yok sayarak ismi geçen kulüpten, sporculardan ve yöneticiden savunma istedi.

05 Mart 2024 Salı 15:05

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nun 01.03.2024 Tarih ve 57 Sayılı Toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda TFF Kahramanmaraş İl Futbol Disiplin Kurulu Av. İsmail Kahveci Başkanlığında ve Üyelerin katılımı ile 01 Şubat 2024 günü As Vefa–Pazarcık Aksu Spor müsabakasının Fut. Dis. Tal.’nın 48. mad gereği As Vefa Kulübünün hükmen 3-0 galibiyetine, Pazarcık Aksu Spor Kulübünün hükmen 3-0 mağlubiyetine ve 6 puanının silinmesine ilgili sporcuların ise 1 yıl men edilmesi ile alakalı kararı Amatör Vefa kulübü durumu Türkiye futbol federasyonu amatör futbol disiplin kuruluna taşımıştı. İtiraza istinaden Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu TFF Kahramanmaraş İl Futbol Disiplin Kurulu’nun 1 Şubatta almış olduğu kararı yok sayarak ismi geçen kulüpten, sporculardan ve yöneticiden savunma istedi.

TFF Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nun 01.03.2024 Tarih ve 57 Sayılı Toplantısında almış olduğu kararlar doğrultusunda 96,97,98,99,100,101,102 nolu kararda şu ifadeleri kullanıldı;

96- Amatör Spor Vefa Kulübü itirazı hakkında, 20.01.2024 tarihinde oynanan U16 Ligi (Kahramanmaraş) Amatör Spor Vefa Kulübü – Pazarcık Aksu Spor müsabakasında, Kahramanmaraş İl Disiplin Kurulu kararının kaldırılmasına,

97- Pazarcık Aksu Spor Kulübü hakkında, 20.01.2024 tarihinde oynanan U16 Ligi (Kahramanmaraş) Amatör Spor Vefa Kulübü – Pazarcık Aksu Spor müsabakasında, üzerine atılı eylem nedeniyle savunma istenmesine,

98-Ahmet İhsan Zorkun (Pazarcık Aksu Spor Kulübü Fut.) hakkında, 20.01.2024 tarihinde oynanan U16 Ligi (Kahramanmaraş) Amatör Spor Vefa Kulübü – Pazarcık Aksu Spor müsabakasında, üzerine atılı eylem nedeniyle savunma istenmesine

99-Kamber Parlak (Pazarcık Aksu Spor Kulübü Fut.) hakkında, 20.01.2024 tarihinde oynanan U16 Ligi (Kahramanmaraş) Amatör Spor Vefa Kulübü – Pazarcık Aksu Spor müsabakasında, üzerine atılı eylem nedeniyle savunma istenmesine,

100-Abidin Yiğiter (Pazarcık Aksu Spor Kulübü Fut.) hakkında, 20.01.2024 tarihinde oynanan U16 Ligi (Kahramanmaraş) Amatör Spor Vefa Kulübü – Pazarcık Aksu Spor müsabakasında, üzerine atılı eylem nedeniyle savunma istenmesine,

101-Ali Temur (Pazarcık Aksu Spor Kulübü Fut.) hakkında, 20.01.2024 tarihinde oynanan U16 Ligi (Kahramanmaraş) Amatör Spor Vefa Kulübü – Pazarcık Aksu Spor müsabakasında, üzerine atılı eylem nedeniyle savunma istenmesine,

102-Şahin Kaplan (Pazarcık Aksu Spor Kulübü Yön.) hakkında, 20.01.2024 tarihinde oynanan U16 Ligi (Kahramanmaraş) Amatör Spor Vefa Kulübü – Pazarcık Aksu Spor müsabakasında, üzerine atılı eylem nedeniyle savunma istenmesine, karar verildi.

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TffKahramanmaraş Disiplin Kurulunu Yok Saydı!
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