Fırat Görgel, “Orman Dairesi bölgemize farklı bir bakış açısı geliştireceğiz”

Önceki gün Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde düzenlediği muhteşem proje tanıtım toplantısıyla şehir gündeminin en yoğun konuşulan ismi olan Görgel, hazırladığı projelerle de vatandaşlardan tebrik aldı. Toplumun tüm katmanlarına hitap eden projeleriyle dikkatleri üzerine çeken Görgel, projelerinin halk tarafından olumlu karşılanması moral ve motivasyonunu bir kez daha artırdı.

31 Mart yerel seçimlerine hazırlıklarını sürdüren ve sıkmadık el, girmedik yürek kalmayana kadar bütün vatandaşlarla istişarelerde bulunan ve onlardan destek isteyen Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, Orman Dairesi bölgesinde bulunan Av. Mehmet Ali Kısakürek Caddesi’nde esnafları ziyaret etti. Esnaflarla bölgenin sorunları ve eksikleriyle ilgili istişarelerde bulunan Görgel, vatandaşların taleplerini not aldı. Orman Dairesi bölgesine farklı bir bakış açısı geliştireceklerinin altını çizen Görgel, seçilmesi durumunda 5 yıl boyunca kendilerini Kahramanmaraş’a vakfedeceklerini söyledi.

BURADAKİ SORUNLARI HIZLICA ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ

Orman Dairesi bölgesindeki sorunları bildiklerini ve göreve geldikten sonra hızlıca çözüme kavuşturacaklarını vurgulayan Görgel, vatandaşların kendilerine güvendiğini söyledi. Görgel; “Bugün Orman Dairemizdeydik, buradaki vatandaşlarımızla istişarelerimizi yaptık. Av. Mehmet Ali Kısakürek Caddemizde esnaflarımızı ziyaret ettik. Onların taleplerini aldık. Tabi burası depremden en çok etkilenen bölgelerden bir tanesi. Buralarda bazı sorunlar da var. Daha yıkılamamış mahkeme süreçleri devam eden yerler var. Yıkılacak ve yıkılması beklenen yerler var. Buralarla ilgili vatandaşlarımız mağduriyetlerini bildirdiler. Onları inşallah bizde gerekli yerlere bildireceğiz ve takipçisi olacağız. Tüm vatandaşlarımıza bu süreçte ulaşmaya çalışıyoruz. Tabi ulaşabildiklerimize ulaşıyoruz, ulaşamadıklarımız için AK Parti Teşkilatları Kahramanmaraş’ın her yerinde çalışarak ulaşamadığımız vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyorlar. Cumhur İttifakı Teşkilatlarımız Kahramanmaraş’ın her yerinde çalışıyorlar. Bize karşı güvenlerini, Cumhurbaşkanımıza olan güvenlerini ifade ediyorlar. Tabi depremden dolayı problemler var. İnşallah onları da hızla çözüme kavuşturacağız” diye konuştu.

BURASI GÖREVE GELDİKTEN SONRA AYRI ÖNEM GÖSTERECEĞİMİZ BİR BÖLGE

Orman Dairesi bölgesine göreve geldikten sonra ayrı bir önem göstereceklerini belirten Görgel, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Biz göreve geldikten sonra burası da bizim ayrıyeten ilgileneceğimiz bir bölge. Caddeleriyle, kaldırımlarıyla, yapacağımız sosyal donatılarla burası ayrı bir önem göstereceğimiz bölge. Bu bölgedeki vatandaşlarımızın bunlara ihtiyaçları var. İnşallah bizde burada farklı bir bakış açısı geliştireceğiz. Güzel, verimli bir gezi oldu. İnşallah bu gezilerimize devam edeceğiz. Onikişubat Teşkilatımız burada bizlerle beraberler. Mahalle başkanlarımız buradalar. Vatandaşlarımızın duasına, desteğine ihtiyacımız var. Zaten bu şehirde bu etkileşimi her zaman sağlıyoruz. 31 Mart’ta da bu güzel etkileşimin sandığa yansıyacağını düşünüyorum. İnşallah 1 Nisan’da bu görev bize tebliğ edilirse, vatandaşlarımız bize teveccüh gösterirse bizde 5 yıl boyunca bu şehre kendimizi vakfedeceğiz. Gerçekten bu şehirde güzel işler yapacağız.”