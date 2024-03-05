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Başkan Mahçiçek 97 milyon’luk eğitim ve kültür yatırımı yaptı!

Tüm Türkiye’ye model olan ve Kahramanmaraş’ın eğitimine değer katan projelerini en zor günlerde bile ilçeye kazandıran Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, geride kalan 10 yıllık süreçte 97 milyon TL değerindeki eğitim yatırımlarıyla kentin başarı çıtasını yükseğe çıkarırken, gençlere umut oldu.

Başkan Mahçiçek 97 milyon’luk eğitim ve kültür yatırımı yaptı!

Başkan Mahçiçek 97 milyon’luk eğitim ve kültür yatırımı yaptı!

Tüm Türkiye’ye model olan ve Kahramanmaraş’ın eğitimine değer katan projelerini en zor günlerde bile ilçeye kazandıran Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, geride kalan 10 yıllık süreçte 97 milyon TL değerindeki eğitim yatırımlarıyla kentin başarı çıtasını yükseğe çıkarırken, gençlere umut oldu.

05 Mart 2024 Salı 16:14

Onikişubat Belediyesi öncülüğünde 10 yılda ilçeye kazandırılan eğitim ve kültür yatırımları günümüz değerlemesine göre ise 915 milyon TL olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin güçlü geleceğinin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi hedefiyle sorumluluk üstlenerek eğitime desteğini her yıl arttırarak sürdüren Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanefi Mahçiçek’in ‘eğitim’ vizyonu çerçevesinde ilçeye kazandırdığı tesisler ve projelerle adından söz ettiriyor.

Öğrencilerin geleceği, gelişimi ve eğitimi için gece gündüz demeden mesai harcayan Başkan Hanefi Mahçiçek, eğitime dudak uçuklatan yatırımlar yapıyor.

Öğrencilere ve eğitime yönelik projeleriyle ‘öğrenci dostu başkan’ unvanını alan Başkan Mahçiçek, inşa ettiği okullar, kütüphaneler, Sosyal Etkinlik Merkezleri ile Bilgi ve Kültür Evleri’ni öğrencilere seferber ederken, buralarda başlattığı birbirinden anlamlı projelerle öğrencilerin eğitsel gelişimine destek oluyor.

Gençleri kötü alışkanlıklardan korumak, çok yönlü yetişmelerini sağlamak ve daha sağlıklı ortamlarda ders çalışmalarına imkân sunmak amacıyla sorumluluk üstlenen Onikişubat Belediyesi, sportif, sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitsel etkinliklerin gerçekleştirilebileceği nezih mekanlarla ilçesini zenginleştirdi.

Eğitim yatırımlarında Başkan Mahçiçek farkı

Kurucu Belediye Başkanı olarak Hanefi Mahçiçek öncülüğünde çalışmalarına başlayan Onikişubat Belediyesi, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş eğitim vekültür yatırımlarını son 10 yılda ilçe halkının hizmetine sunmayı başardı.

Başkan Mahçiçek, geride kalan 10 yılda özellikle gençler başta olmak üzere tüm vatandaşların eğitim ve kültür hayatına katkıda bulanan 97 milyon TL tutarlı yatırımlarla, eğitim ve kültür alanında da Onikişubat’ı marka yaptı.

Onikişubat Belediyesi öncülüğünde 10 yılda ilçeye kazandırılan eğitim ve kültür yatırımları günümüz değerlemesine göre ise 915 milyon TL olarak gerçekleşti.

Üniversite Hazırlık Kursu ile gençlere yükseköğretim yolu açılıyor

Maksimum seviyede faydalanılan tesislerde, ‘eğitimde fırsat eşitliği’ hedefiyle özellikle dezavantajlı öğrencilerin başarılı olması için hayata geçirilen Üniversite Hazırlık Kursları, yeni eğitim öğretim döneminde de sürdürüyor.

Onikişubat Belediyesi, düzenlediği kurslarla öğrencileri üniversite sınavına hazırlarken, öğrencilere kaynak kitap desteği de veriyor.

İçerisinde deneme sınavlarının da olduğu setler halinde 500 adet kaynak kitabı kurslara katılan öğrencilerle buluşturan Onikişubat Belediyesi, bugüne kadar 8 bin 500 öğrencinin katıldığı kurslarda 55 bin adet kaynak kitap gençlere teslim etti.

Eğitim yatırımları kapsamında inşa edilen tesisler ve projeler saymakla bitmiyor

İlçenin kırsal mahallelerinde 1’i lise olmak üzere 7 adet 214 Derslikli İmam Hatip Ortaokulu ve 2 bin 200 öğrenci kapasiteli yurdu öğrencilerin eğitimine kazandıran Başkan Mahçiçek, Milli Eğitim Bakanlığı ödüllü Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor Projesi ile farkını gösterdi.

Proje kapsamında 680 bin kitabı sadece Onikişubat’taki okullara değil tüm okullara dağıtan Başkan Mahçiçek, 3 milyon öğrencinin kitapları okumasını sağladı. Yılsonunda yapılan sınavlarda derece alan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Başta öğrenciler olmak üzere 7’den 70’e tüm vatandaşların katılabildiği çeşitli kurslara ev sahipliği yapan Bilgi ve Kültür Evleri de kentin eğitimdeki başarını yükseğe çıkardı. İlçe merkezinde 7, kırsal mahallelerde ise 65 adet Bilgi ve Kültür Evi, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Başkan Mahçiçek öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, dezavantajlı grupları da unutmadı. Bu kapsamda Down Eğitim Kültür Sanat Ve Rehabilitasyon Merkezi ve Kısa Süreli Engelli Yaşam Merkezi ilçeye kazandırıldı.

Eğitim yatırımlarında model olan bir diğer proje ise Üniversite Hazırlık Kursu oldu. Kahramanmaraşlı gençlerin çok daha iyi üniversitelerde eğitim görmesi hedefiyle başlatılan kurslara 8 bin 500 öğrenci katılırken, yüzde 83’lük başarı oranıyla takdir topladı. Üniversite Hazırlık Kursu kapsamında 55 bin adet TYT ve AYT kitapları da öğrencilere dağıtıldı.

Okula yeni başlayan öğrencileri ve ailelerini de unutmayan Başkan Mahçiçek, 100 bin adet kırtasiye seti ve okul çantasını da miniklerle buluştu.

Ayrıca, ‘Anla Hızlan Odaklan ve Başar’ sloganıyla öğrencilere olumlu anlamda katkı sunan ZekasoftProgramı kapsamında 9 bin 500 öğrenciye kartlar dağıtıldı.

Üniversite hazırlık ve lise giriş sınavlarına hazırlık kapsamında da öğrencilerin yanında olan Başkan Mahçiçek, 15 bin öğrenciye Online Eğitim Kartı dağıttı. Başkan Mahçiçek, lise öğrencilerine bilgisayar ve tablet de dağıtmayı başardı.

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Başkan Mahçiçek 97 Milyon’luk Eğitim Ve Kültür Yatırımı Yaptı!
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