Trısome Oyunlarına Kahramanmaraş Damgası

Judo şampiyonasında 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanan sporcular, Yüzme şampiyonasında ise 3 dünya şampiyonluğu elde ederek dikkatleri üzerlerine çektiler.

Onikişubat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Onikişubat Belediyesi Hamidiye Bekir Topçuoğlu Down Sendromlular Rehabilitasyon Merkezleri arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında hazırlanan sporcular, Antalya'da düzenlenen 2. Trisome Oyunları'nda büyük bir performans sergilediler.

Judo branşında milli sporcularımız Zeynep Sude Bilginer'in 78 kiloda altın madalya, Meryem Koca'nın 70 kiloda gümüş madalya kazanmasıyla, Ay yıldızlı özel milli judo takımı olarak Takımlar kategorisinde de altın madalya elde ettiler.

Aynı zamanda, 19-25 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2. Trisome Games & 11. Dünya Down Sendromlular Yüzme Şampiyonası'nda, sporcumuz Yusuf Kerem Yerhan (T21) kategorisinde mücadele etti. Yerhan, 100 mt Serbest, 100 mt Kelebek ve 50 mt Serbest branşlarında dünya gençler şampiyonluğu elde ederek ülkemize büyük gurur yaşattı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Onikişubat Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Gemci, 2022 yılında başlayan projelerin meyvelerini almaya başladığını belirterek, madalya alan sporcuları tebrik etti. Gemci, projenin destekçilerine de teşekkür ederek, başta İl Müdürü Cemil Boz ve Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem olmak üzere tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti.