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Kahramanmaraş’ta Saha Yokluğu Gece Maçları Oynatıyor

Kahramanmaraş Yerel Amatör Lig müsabakaları her geçen gün zorluklarla boğuşmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta Saha Yokluğu Gece Maçları Oynatıyor

Kahramanmaraş’ta Saha Yokluğu Gece Maçları Oynatıyor

Kahramanmaraş Yerel Amatör Lig müsabakaları her geçen gün zorluklarla boğuşmaya devam ediyor.

04 Mart 2024 Pazartesi 11:19

Liglerde 1. Amatör Yerel Lig son haftalara doğru ilerlerken 2. Amatör Küme müsabakaları ise gece maçları ile lige merhaba diyor. 6 Şubat 2023 Asrın Felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Türkiye’nin en büyük felaketlerinden biri olarak tarihe geçen ve milyonlarca insanın hayatını kayıp ettiği, milyonlarca insanın evsiz kaldığı ve acil müdahale olarak konuşlandırma olarak stadyumların çadır kente çevrildiği Kahramanmaraş’ta çadır Kazıklarının zeminlerde açtığı yaralar sonucunda stadyumların ağır hasar görmesi ile müsabakalar hazır kıta yer alan sahalarda oynatılmaya çalışırken sahaların yetersizliği müsabakaları geç saatlere kaydırmaya başladı.

Sabah saat 10.00 ile başlayan sahalarda müsabakalar 22.00’a kadar yaklaşık 12 saat hizmet veriyor. Özellikle Yeni perdeyi aralayan 2. Amatör Küme 1. Hafta müsabakaları geç saatlerde olması dikkatlerden kaçmadı.

GECE MAÇLARI VEREN KOMİTE SAHALARDA DEĞİL EVLERDE!

Kahramanmaraş’ta Büyükler Liginde futbolun tabanı olarak bilinen ve ilk kurulan takımların mücadele etmesi gereken 2. Amatör Lig hafta sonu oynanan müsabakalarla başlarken müsabakanın oynanması planını yapan ve buradan seans başı para alan aynı zamanda ASKF yönetim kurulu üyelikleri yapan Tertip Komitesi üyeleri, Kulüpler Temsilcileri akşam maçlarına gelmeyerek takımların sahipsiz olduğunu da gözler önüne sergiledi. Birçok takımın Heyecana sahne olduğu 3 puan almak isteyen ekipler kıyasıya mücadele ettiği A ve B Grubu olmak üzere 14 takımın kıyasıya mücadele ettiği 3 puan için sahaya çıkan 14 takım heyecanlı görüntüler sahneye yansırken soğuk havaya rağmen Hakemler, Sağlıkçılar, saha komiserleri yedekleri ile gelirken Tertip komite üyeleri havanın gece geç saatlerde soğuk ve çetin geçeceğini düşünerek maç yerine evde süper Lig müsabakaları izlemeyi tercih etti.

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