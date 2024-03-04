Başkan Adayı Muharrem Çevik, Mahalle Ziyaretleri İle Gönülleri Fethediyor

Başkan adayı Çevik, "Kazanan Tekir olsun inşallah. Demokrasi ve dostluk içerisinde, herkes için hizmet etme amacındayız" dedi ve ekledi: "Mahalle mahalle, sokak sokak gezerek halkımızla buluşuyor, onların sesine kulak veriyoruz."



Üngüt Mahallesi'nde de esnafla bir araya gelen Çevik'e gösterilen ilgi dikkat çekti. Seçmenlerin teveccühünü ve desteğini arkasına alan Çevik, "Onikişubat'ı geleceğe taşıyacak projelerimizle, halkımızın her bir ferdine dokunacak bir belediyecilik anlayışıyla yola çıktık. Gönüllerde birlik, Onikişubat'ta değişim için geliyoruz" ifadelerini kullandı.





Gelecek Partisi'nin Onikişubat için hazırladığı projeler ve seçim stratejileri, halkın beklentileri doğrultusunda şekillendi. Muharrem Çevik ve ekibi, seçim sürecinde halkla iç içe olmaya devam edeceklerini ve kazanacakları zaferle Onikişubat'a yeni bir soluk getireceklerini belirtiyorlar.