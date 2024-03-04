Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Berat Kandili Mesajı!
Başkan Okay’dan Berat Kandili Mesajı!
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Kapıçam Mezarlığı’nı Ziyaret Etti
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar...
Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar'dan Kurtuluş Mesajı
Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar'dan...
Ünal Ateş; “Şubat ayı artık bize hem acıyı hem de gururu yaşatacak”
Ünal Ateş; “Şubat ayı artık...

Başkan Adayı Muharrem Çevik, Mahalle Ziyaretleri İle Gönülleri Fethediyor

Gelecek Partisi'nin Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkan Adayı Muharrem Çevik, yerel seçim kampanyası kapsamında Tekir Mahallesi'ndeki esnafları ziyaret etti ve "Durdu Kaşık Yemek" programına katıldı. Programda "Gümbür gümbür geliyor Çevik Başkan" sloganıyla büyük bir coşku yaşandı.

Başkan Adayı Muharrem Çevik, Mahalle Ziyaretleri İle Gönülleri Fethediyor

Başkan Adayı Muharrem Çevik, Mahalle Ziyaretleri İle Gönülleri Fethediyor

Gelecek Partisi'nin Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkan Adayı Muharrem Çevik, yerel seçim kampanyası kapsamında Tekir Mahallesi'ndeki esnafları ziyaret etti ve "Durdu Kaşık Yemek" programına katıldı. Programda "Gümbür gümbür geliyor Çevik Başkan" sloganıyla büyük bir coşku yaşandı.

04 Mart 2024 Pazartesi 11:33

Başkan adayı Çevik, "Kazanan Tekir olsun inşallah. Demokrasi ve dostluk içerisinde, herkes için hizmet etme amacındayız" dedi ve ekledi: "Mahalle mahalle, sokak sokak gezerek halkımızla buluşuyor, onların sesine kulak veriyoruz."

Üngüt Mahallesi'nde de esnafla bir araya gelen Çevik'e gösterilen ilgi dikkat çekti. Seçmenlerin teveccühünü ve desteğini arkasına alan Çevik, "Onikişubat'ı geleceğe taşıyacak projelerimizle, halkımızın her bir ferdine dokunacak bir belediyecilik anlayışıyla yola çıktık. Gönüllerde birlik, Onikişubat'ta değişim için geliyoruz" ifadelerini kullandı.



Gelecek Partisi'nin Onikişubat için hazırladığı projeler ve seçim stratejileri, halkın beklentileri doğrultusunda şekillendi. Muharrem Çevik ve ekibi, seçim sürecinde halkla iç içe olmaya devam edeceklerini ve kazanacakları zaferle Onikişubat'a yeni bir soluk getireceklerini belirtiyorlar.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Adayı Muharrem ÇevikMahalle Ziyaretleri İle Gönülleri Fethediyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Selahaddin Can: “Dulkadiroğlu’nun anahtarını genel başkanımıza teslim edeceğiz”
Selahaddin Can: “Dulkadiroğlu’nun anahtarını genel başkanımıza teslim edeceğiz”
Başkan Okay, Dereköy ve Bulanık’ta vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Okay, Dereköy ve Bulanık’ta vatandaşlarla bir araya geldi
AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta deprem
Necati Okay Gençlere Güzel Bir Gelecek Hazırlıyoruz
Necati Okay Gençlere Güzel Bir Gelecek Hazırlıyoruz
Ak Parti İl Başkanı Doğan, “Bir başarının, bir azmin ve bir hizmet aşkının yansımasıdır”
Ak Parti İl Başkanı Doğan, “Bir başarının, bir azmin ve bir hizmet aşkının yansımasıdır”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber