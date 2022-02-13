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Dulkadiroğu Müftülüğü “Minik Eller Üşümesin” Kampanyası Başlattı

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), Suriye’nin çeşitli bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik, “Minik eller üşümesin” yardım kampanyasına bir destekte Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Müftülüğü’nden geldi.

Dulkadiroğu Müftülüğü “Minik Eller Üşümesin” Kampanyası Başlattı

Dulkadiroğu Müftülüğü “Minik Eller Üşümesin” Kampanyası Başlattı

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), Suriye’nin çeşitli bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik, “Minik eller üşümesin” yardım kampanyasına bir destekte Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Müftülüğü’nden geldi.

13 Şubat 2022 Pazar 16:01
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4-6 Yaş Ahmet Köse Kur’an Kursu öğrencileri kumbaralarında biriktirdikleri para ve gıda yardımını Dulkadiroğlu Müftüsü Ali Canbolata teslim ettiler.

Türkiye Diyanet Vakfı, gerek yurt içinde ve gerekse dünyanın diğer 140 ülkesinde, eğitimden kültüre, sosyal ve hayri hizmetlerden tutunda; Savaş, kriz, deprem, sel, kuraklık gibi afetlerin yaşandığı bölgelere yönelik yardım kampanyalarıyla yürekleri ısıtmaya devam ediyor. Vakfın Suriye'de savaş mağduru çocuklara yönelik başlattığı 'Minik Eller Üşümesin' kampanyasına yoğun ilgi var.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Dulkadiroğlu Şubesince çadır kentte yaşam mücadelesi veren soğuk kış şartlarında çocuklar donmasın diye Suriye için yardım seferberliği ilan etmiş, "Minik Eller Üşümesin" sloganıyla başlattığı yardım kampanyasına 4-6 yaş Ahmet Köse Kur’an kursu öğrencilerinden ses geldi. Minikler kumbaralarında biriktirdiği harçlıkları ve gıda yardımlarını Müftü Ali Canbolata teslim ederek kocaman destek oldular.

Dulkadiroğlu Müftüsü Ali Canbolat Kur'an kursunda eğitim gören 4-6 yaş çocukların destekleriyle toplanan para ve gıda yardımlarının Suriye'ye, Allah'ın kendilerine emaneti yetimlere ulaştırılmak üzere göndereceklerini bildirdi. Müftü canbolat konuşmasında; “Türkiye Diyanet vakfı ve İl Müftülüğümüzün koordinesinde “Minik eller üşümesin” diye bir kampanya başlattık. Gerek Ülkemizde ve gerekse Suriye de çadırlarda kalan yeterince gıda ve ısınmadan faydalanamayan çocuklarımızın yardımında olmak için 4-6 yaş Ahmet Köse Kur’an kursu öğreticileri, öğrenci ve velilerinin bizde bu kampanyada varız dediler.”

“İYİLİĞİN KARŞILIĞI KOCAMANDIR”

Müftü Canbolat konuşmasının devamında çocukların anne babalarına teşekkür ederek, “Bu çocuklarımız harçlıklarından biriktirdikleri kumbara ve gıda yardımlarını getirerek kampanyaya destek oldular. İnanıyorum ki, bazı işler küçükken başlar. Minikler bu yaşta yardım etmenin güzelliğini yaşar ve öğrenirse büyüdüğünde yardım etmenin zorluğunu çekmez. Bir öğrencimizin kumbarasında yazan “İyiliğin karşılı kocamandır” sloganı çok önemlidir, kendisini tebrik ediyorum. Kampanyamız gerek nakdi yardım , gerekse gıda veya battaniye vs. şeklinde devam etmektedir. Hedefimiz üşüyen ve aç kimsenin kalmamasıdır. Destek olalım yardımcı olalım.”

4-6 Yaş Ahmet Köse Kur’an Kursu yöneticisi Sümeyra Akıllı, “Minik eller üşümesin kampanyasında minicik yürekleriyle kocaman destek veren yavrularımıza, velilerimize, ve yardımlarımızın yerine ulaşmasını sağlayan müftülüğümüze çok teşekkür ediyor , minik eller üşümesin kampanyasında bizde varız dedi. Kurs öğrencilerinin “minik eller üşümesin” kampayasında bende varım sloağını yürekleri ısıttı.

Şube Müdürü Mikail Koç’unda hazır bulunduğu programda, Dulkadiroğlu Müftüsü Ali Canbolat 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencilerine çikilota ikramında bulundu. Daha sonra vakıf görevlilerince sayımı yapılan kumbarlar ve kolilenen gıda yardımı gönderilmek üzere teslim alındı.

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Dulkadiroğu Müftülüğü “Minik Eller Üşümesin” Kampanyası Başlattı
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