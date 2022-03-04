Kahramanmaraşspor mağlup oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kahramanmaraşspor, bu sezon aldığı başarısız sonuçlarla küme düşme hattından bir türlü uzaklaşamadı. Sezonun ilk yarısında sıkıntılı günler geçiren ancak devre arasında kadrosunu güçlendiren Kırmızı-beyazlılar, Ankara Osmanlı Stadyumu'nda Ankaraspor'a konuk oldu. Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Geçen hafta 3 puanı alarak moral bulan Kahramanmaraşspor bu maçı da almak için sahaya çıktı ama müsabakanın 2. Yarısında yediği golle galibiyeti elinden kaçırdı. Her iki takımda istekli bir oyunla maçta tek gol çıktı. Baskılı ataklarla yüklenen takımlar gol ararken ilk yarıda gol sesi çıkmazken 51. Dakikada Ankaraspor 1-0 öne geçti. İkinci yarı etkili oynayan Kahramanmaraşspor’da baskılı atakları sonuç vermedi.