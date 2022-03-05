Kahramanmaraş’ta balık haline resminle gel indirimi kap

Balık; zengin protein içeriği ve yapısında bulunan çoklu doymamış yağ asitleri ile vücudun temel besin maddesi ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte sağlıklı bir yaşam sürdürmede önemli besin maddeleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Özellikle çocuklarda öğrenme kabiliyeti ve beyin gelişimine katkısı oldukça önemlidir.

Elde edilen verilere göre, kişi başına düşen yıllık su ürünleri tüketim miktarı; Dünyada ortalama 22 kg, Avrupa'da 24 kg, Japonya'da 83 kg, ülkemizde ise 6,8 kg'dır. İlimizde ise tahmini olarak kişi başına düşen yıllık su ürünleri tüketim miktarı 1,8-2,0 kg arasındadır.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2022 yılının “Küçük Ölçekli Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiricilik Yılı” ilan edilmiş olması sebebiyle, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde bir takım çalışmalar yürütülmesi planlanmıştır. Bu bağlamda Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, balık tüketiminin özendirilmesi ve artırılması ile insan sağlığına faydalarının vurgulanması konularında bir takım etkinlikler yapılacaktır.

İlk ve ortaokul düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin, su ürünleri konusunda bilinçlendirilmesi, su ürünleri tüketimine özendirilmesi ve insan sağlığına faydalarını anlamaları adına, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki tüm llkokul ve ortaokul öğrencilerinin çizecekleri, su ürünleri, balık, balıkçılık temalı resimler kendilerine ödül olarak geri dönecektir.

14-18 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinlikte; öğrenciler, çizmiş oldukları resimleri Onikişubat ilçesi sınırlarındaki herhangi bir su ürünleri perakende satış yerine velileri ile birlikte getirerek, yapacakları balık alışverişlerinde %10 indirim kazanacaklardır. Bu sayede öğrencilerin balık tüketimi özendirilecek olup genç bireyler üzerinde farkındalık oluşturulması sağlanacaktır.

Söz konusu bu etkinliğe, indirim uygulayarak destek olan su ürünleri perakende satış yerleri ve sektör temsilcileri de bu tür etkinliklerin su ürünleri tüketiminin özendirilmesi noktasında önemli olduğunu ve her zaman destek vereceklerini belirtmişlerdir.