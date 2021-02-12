12 Şubat Kurtuluş Bayramı Kutlu Olsun

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12 Şubat Kurtuluş Bayramı programı, Mehmet Akif Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Kurtuluş Bayramı film gösteriminin ardından bir konuşma gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, tüm vatandaşların bayramını tebrik etti.

Nöbet Başındayız

Başkanı Güngör, “Bizler bu topraklarda kadim bir hikâyeyi, farklı kültür ve insanlarla kardeşçe yaşayan bir hayatı sürdürüyoruz. İstiklalimiz ve istikbalimiz var. Çünkü –ben dediğinde “Vatan” demek isteyen milyonlarımız var. İstiklali yaşıyoruz, çünkü hikâyemiz ‘Korkma’ sözüyle başladı. Avukat Mehmet Ali Bey’in yazdığı Âlem-i İslam’a Hitap Beyannamesi korkma sözüyle bitiyor, Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı, Korkma sözüyle başlıyor. Korkma sözü, Hazreti Peygamberin mağaraya saklanmışken Hazreti Ebubekir’e söylediği sözden ilhamla yazılmıştır. Bu vatan her köşe başında “Benim gibi bir Hüseyin beklemektedir” diyenlerindir. Çünkü biz nöbet yerini terk etmenin Uhud Savaşı’nda ne demek olduğunu görmüştük. Mahallelerinde, köylerinde vatan nöbeti bekleyen, yedi düvele karşı bir arada duran Kahramanmaraş yiğitlerinin nöbet yerini devralmak bizim görevimizdir. Bizim hikâyemiz, 12 Şubat’ta nöbeti ölse de bırakmayanların hikâyesidir. Hüsamettin Karadağ, Mümtaz Eren ve binlerce şehidin anısı bir anda Karabağ’da gösterir kendini. Biz bu yıl, “İstiklal İlham Verir” temasıyla kutladığımız 101. Yılımızda, istiklalimizin dün olduğu gibi bugün de ilham vereceği kanaatindeyiz. Gençlerimize emanet etmek üzere nöbet başındayız diyor, tüm hemşerilerimin 12 Şubat Kurtuluş Bayramını kutluyorum” diye konuştu.

Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham Olmuştur

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, “Maraş’ta başlayan destansı mücadele, Anadolu’ya direniş ruhuna ilham veren bir kazanım olmuştur. Şehirlerinin işgal altında olmasının hiçbir şekilde kabul etmeyen Maraşlıların, Sütçü İmam olayı ve Bayrak olayıyla başlayan mücadelesi, zor şartlarda devam etmiştir. Bizlerin görevi Arslanbey, Abdal Halil Ağa, Senem Ayşe gibi kahramanlarımızın mazisini bir hazine olarak değerlendirip gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bu toprakları bize vatan kılan ecdadımızın mirasına sahip çıkmanın yanı sıra hem ekonomik hem de politik açıdan ülkemizi en güçlü ülkeler arasına çıkartmak temel gayelerimiz arasındadır. Bu vesileyle kurtuluş bayramımızı kutluyorum” dedi.

Cuma Namazı Bir Manifesto Olmuştur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise İstiklal Mücadelesi’nin hürriyete olan bir imanla gerçekleşebileceğini belirterek başladığı konuşmasında, “Büyükşehir Belediyemizin de temasında ifade ettiği gibi bu kurtuluş mücadelemiz o günlerde bir ilhama dönüştü. Bugün de dönüşmeye devam ediyor. Bu yüzden “İstiklal İlham Verir” ifadesi bir hakikati ifade ediyor. İstiklal ibaresinde en temel şey iradedir. İnsanı özgür kılan tabii ki iradesine sahip çıkmaktır. Biz o gün bu kavgayı irademize sahip çıkmak için verdik. Bayrak bizim irademizin özgür olduğunu, bağımsız olduğunu temsil ediyor. Bundandır bayrağımıza verdiğimiz kıymet. Kıymetli o yüzden Rıdvan Hoca. Özgür olmayan insanların Cuma Namazı kılamayacağını söylemesi de bundandır. Çünkü Cuma Namazı bir özgürlük manifestosudur. Bu hutbeyi Cuma günü yapması ayrı bir anlam ve önem taşıyor. İşte ben kendi adıma her 12 Şubat'ta bu duyguyu yeniden yaşıyorum. Davullar çalındığında, kösler vurulduğunda o günkü ruhumuz yeniden uyandığında ve aynı duyguları yeniden yaşadığımızda bağımsızlığımızın kıymetini bir kez daha bir kez daha anlıyoruz. Bu babalarımızdan bize devrolunmuştu, bizlerden de çocuklarımıza miras kalacak” dedi.

Kadim Medeniyetimizin Mirası

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Şubat Kurtuluş Bayramı tebrik mesajı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telgrafında şu ifadeler kullanıldı: “Kahramanmaraş ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehit ve gazilerimizin emsalsiz fedakârlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Böyle kutlu bir anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla, İstiklal Savaşı’mızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Kahramanmaraş’ın bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Balkanlar ve Türk Cumhuriyetlerinden Tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telgrafının okunmasının ardından etkinlik Kuzey Makedonya, Kırım, Arnavutluk, Moldova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Yakutistan, Bosna Hersek, Kırgızistan, Bulgaristan ve Azerbaycan’dan gelen 12 Şubat Kurtuluş Bayramı tebrik mesajlarından oluşan video gösterimi ile devam etti. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Sütçü İmam’dan Ömer Halisdemir’e’ filmi ilk kez seyirciyle buluştu. Beğeni toplayan filmin ardından ‘Kurtuluş Destanı’ tiyatrosundan bir kesit sahnelendi. Milli Mücadele kahramanlarını anlatan tiyatro gösteriminin ardından etkinlik sona erdi.