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15 Temmuz; özgürlük gecesi

Uykusuz geceler bilirim...

15 Temmuz; özgürlük gecesi

15 Temmuz; özgürlük gecesi

Uykusuz geceler bilirim...

15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:51

Bir türlü sabahı gelmeyen...

Yaşlı gözlerle babasını cepheye yollayan, gözü yaşlı evlatlar bilirim ben...

Haydi,daha ne duruyorsun,abdestini al ve git,dinimizi,imanımızı,iffetimizi ve vatanımızı koru diyen;yiğit anneler bilirim ben...

Nemli gözlerle sabah namazı vaktine kadar nöbet bekleyen kızarmış gözler bilirim ben...

Omuz omuza birbirlerine dayanarak sabahlayan dostlar bilirim ben...

Birbirlerine umut olan,cesaret olan yürekler bilirim ben...

İşini gücünü bir kenara bırakıp,geceleri sabaha kadar kent meydanında çay,kahve dağıtan dervişler bilirim ben...

Kendisi aç ve susuz olduğu halde,eskimiş elbisesiyle meydandaki nöbetini terketmeyen,”aç kalırım,susuz kalırım ama özgürlüksüz yaşayamam” diye haykıran mücahitler bilirim ben...

Teklemeden,uykusuz, mahmur gözlerle,gözünü kırpmadan nöbet bekleyen öğretmenler bilirim ben...

Elinde kalemiyle zalimin gözünü oyan,sabaha kadar bizlerle nöbet tutan,kalemi gerektiğinde silah olan,namlu olan,yazarlar bilirim ben...

Aracıyla tozu dumana katan,vatan ve namusunun bekçisi olan, gençler bilirim ben...

Yaslandığın zaman,koca bir çınar gibi güven veren;analar,bacılar,kardeşler bilirim ben...

“Sen şehit olmazsan evladım,bu vatan düşmanlar tarafından işgal edilir,ne iman kalır,ne namus kalır”, diyen neneler bilirim ben...

Bu bize emanet edilen ülke için...

Allah’ın dini mübini için...

Özgürlük ve hürriyet için...

Canımız,malımız,vaktimiz feda olsun...

Evladımız,gece ve gündüzümüz feda olsun...

Yeter ki islam sancağı yere düşmesin...

Yeter ki birliğimiz bozulmasın...

Yeter ki düşman sınırı geçmesin...

Yeter ki insanlık huzur bulsun...

Canlar da feda,mallar da feda...

15 Temmuz Kurtuluş Bayramımız Kutlu olsun...

Selam ve saygılarımla...

Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz; özgürlük Gecesi
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