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“29 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun”

Tüm Gıda- İş Sendikası Genel Başkanı Hakverdi Purlu, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmış olsa da yoluna aynı kararlılıkla devam edecektir” dedi.

“29 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun”

“29 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun”

Tüm Gıda- İş Sendikası Genel Başkanı Hakverdi Purlu, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmış olsa da yoluna aynı kararlılıkla devam edecektir” dedi.

29 Ekim 2020 Perşembe 14:07
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Tüm Gıda- İş Sendikası Genel Başkanı hemşehrimiz Hakverdi Purlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye Cumhuriyetinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmış olsa da yoluna aynı kararlılıkla devam etmekte olduğuna vurgu yapan Purlu, buna hiçbir gücün engel olamayacağını ifade etti. Purlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletiyle, milletiyle sonsuza kadar yaşayacağını kaydederek, şöyle devam etti: Bugün, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan demokrasinin ve uygarlığın ışığı Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümü. Bugün, büyük milletimizin kalplerinde yaşattıkları geleceğe olan inançlarıyla canlarını seve seve feda ettikleri yıllarca süren kurtuluş mücadelesinin sonucunda bizlere hediye ettiği özgürlüğün ve aydınlanmanın günü. Ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacak güce sahip, laik Türkiye Cumhuriyeti'ni ve kazanımlarını daima yaşatmak kararlılığı ile bizlere geleceğimizi kazandıran başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm aziz şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, kendilerine minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Tüm hemşehrilerimizin ve milletimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."

 

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