Ethem Çakmak’tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Ethem Çakmak mesajında, “Cumhuriyet, hürriyet demek. Özgürce yaşamak, uygarlığa, çağdaşlığa, bilime durmadan, yılmadan koşmak demektir. Cumhuriyet sayesinde bu günlere geldik.

Ve bu günden sonra da biz yerel yöneticilere düşen en önemli görev Cumhuriyetimizi, birlik, beraberlik ve kardeşlik içeresinde geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da yaşatmaktır.

Bu hepimizin görevidir. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bizlere cumhuriyetin gölgesinde yaşamayı sağlayan her şehidimize rahmet diliyorum.

Onlara minnet ve şükran borçluyuz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun,” ifadelerini kulandı.