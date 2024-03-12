ABYB Kahramanmaraş temsilcisi Abdurrahman Akbaba oldu!

ABYB Genel Başkanı Salih Ergül, Başkan vekili Ayhan Akyol ve Yönetim Kurulu kararı ile kentte uzun yıllardır Gazetecilik yapan Abdurrahman Akbaba’yı ABYB Kahramanmaraş il Temsilciliği görevine atadı.

Akbaba, yapılan görev taksimini Anadolu Basın Yayın Birliği Genel Başkan Vekili Ayhan Akyol ve Genel Başkan Baş Danışmanı Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölge Başkan Yardımcısı Gazeteci Yadigar Jira’nın elinden aldı.

Kahramanmaraş’ta çalışan emekçi gazetecilerin problemlerini bildiğini ve bu kapsamda medya da yaşanan gelişmeleri ve yenilikleri Kahramanmaraş’ta da uygulamayı planladıklarını söyleyen Akbaba, “Beni bu göreve layık gördüğü için başta ABYB Genel Başkanımız Salih Ergül’e, ABYB Genel Başkan vekili Ayhan Akyol ve Genel Başkan Baş Danışmanı Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölge Başkan Yardımcısı Gazeteci Yadigar Jira’ya teşekkür ederim” dedi.