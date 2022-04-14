Adil Sani Konukoğlu Sanko’da Ramazan Sohbetleri’ne Konuk Olacak

Ömer Öztürk’ün sunumuyla gerçekleştirilecek “SANKO’da Ramazan Sohbetleri” programına; Adil Sani Konukoğlu’nun yanı sıra, Psikiyatrist Prof. Dr. M. Kemal Sayar, Klasik Türk Müziği Sanatçısı, Neyzen Ender Doğan katılacak.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile SANKO çalışanlarının katılımıyla aylık olarak düzenlenen “SANKO Çay Sohbetleri” programı, bu ay ise Ramazan nedeniyle “SANKO Ramazan Sohbetleri” olarak gerçekleştirilecek.

17 Nisan Pazar günü saat 17.30’da yayınlanacak program, SANKO Holding Youtube hesabı üzerinden izlenebilecek.

Programı izlemek için SANKO Holding Youtube kanalına aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz.