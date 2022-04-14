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Adil Sani Konukoğlu Sanko’da Ramazan Sohbetleri’ne Konuk Olacak

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, “SANKO’da Ramazan Sohbetleri” programına konuk olacak.

Adil Sani Konukoğlu Sanko’da Ramazan Sohbetleri’ne Konuk Olacak

Adil Sani Konukoğlu Sanko’da Ramazan Sohbetleri’ne Konuk Olacak

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, “SANKO’da Ramazan Sohbetleri” programına konuk olacak.

14 Nisan 2022 Perşembe 14:18
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Ömer Öztürk’ün sunumuyla gerçekleştirilecek “SANKO’da Ramazan Sohbetleri” programına; Adil Sani Konukoğlu’nun yanı sıra, Psikiyatrist Prof. Dr. M. Kemal Sayar, Klasik Türk Müziği Sanatçısı, Neyzen Ender Doğan katılacak.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile SANKO çalışanlarının katılımıyla aylık olarak düzenlenen “SANKO Çay Sohbetleri” programı, bu ay ise Ramazan nedeniyle “SANKO Ramazan Sohbetleri” olarak gerçekleştirilecek.

17 Nisan Pazar günü saat 17.30’da yayınlanacak program, SANKO Holding Youtube hesabı üzerinden izlenebilecek.

Programı izlemek için SANKO Holding Youtube kanalına aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz.

Son Güncelleme: 14.04.2022 16:38
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“SANKO’da Ramazan Sohbetleri” Programına Konuk Olacak.SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu
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