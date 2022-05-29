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Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi öğrencileri Sanko’da

Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi öğrencileri, rehber öğretmenleri Hilal Duman eşliğinde SANKO Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi öğrencileri Sanko’da

Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi öğrencileri Sanko’da

Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi öğrencileri, rehber öğretmenleri Hilal Duman eşliğinde SANKO Üniversitesi’ni ziyaret etti.

29 Mayıs 2022 Pazar 15:50
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Ziyarette öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, yıldız sporcu olmak için doğru beslenilmesi ve fizik kondisyona önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Beslenme ve diyetetik ile fizyoterapi ve rehabilitasyon uzmanlarının sporcuların başarısında büyük rol oynadığına dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, “Siz yıldız sporcu gençlerimize bu desteği sağlamak istiyoruz” dedi.

DR. ÖĞR. ÜYESİ FUNDA ESİN FAKILI

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Funda Esin Fakılı da beslenmenin önemi üzerinde durdu, beslenme ve diyetetik uzmanlarının bu konudaki sorumluluklarına vurgu yaptı.

Mesleğin çalışma alanları ve iş olanaklarıyla ilgili bilgiler paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Fakılı, “Bölümümüz akredite olup, uygulama ve iş birliği yaptığımız kurumlar var” diye konuştu.

Bölümde görev yapan akademik kadroyu tanıtan ve çalışma alanlarına da değinen Dr. Öğr. Üyesi Fakılı, sporcu diyetisyenliğinin önemine değinerek, yeterli ve dengeli beslenmenin spor performansına etkisi, müsabaka öncesi, sırası ve sonrası beslenme ile sağlıklı beslenmenin sporcular için avantajları hakkında paylaşımda bulundu.

ÖĞR. GÖR. BURCU BAĞCI

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğr. Gör. Burcu Bağcı ise fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü derslerini, laboratuvarlarını, klinik uygulama alanlarını, meslek istihdam olanaklarını ve akademik kadrosunu anlattı.

Spor fizyoterapistliği hakkında da bilgiler veren Öğr. Gör. Bağcı, SANKO Üniversitesi’nin ayrıcalıklarından, iş olanaklarından ve uygulama hastanesinin getirdiği avantajlara ilişkin bilgilendirme yaptı.

ÖĞR. GÖR. MUSTAFA KAVAK

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğr. Gör. Mustafa Kavak da öğrencilere bölümün özellikleri, temel beceri laboratuvarı ile SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin olanaklarını anlattı.

Öğr. Gör. Kavak, ayrıca hemşirelerin çalışma alanlarından ve üniversitenin yurtdışı iş olanaklarına değindi.

DR. ÖĞR. ÜYESİ DEMET ARI YILMAZ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Demet Arı Yılmaz ise şu bilgileri paylaştı:

“Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programının amacı ülkemizin sağlık gereksinimlerini karşılayabilecek, sağlık alanında güncel bilgi ve teknolojiyi takip edebilen, acil sağlık hizmetine yönelik uygulamaları ile toplum sağlığına katkıda bulunan donanımlı acil tıp teknikerleri yetiştirebilmektir.

Uygulamalı dersler, Mesleki Beceri Laboratuvarında birebir uygulama şeklinde yapılmaktadır. Öğrencilerimiz maketler ve simülatörler üzerinde uygulamaya yönelik hedeflenen yetkinliğe ulaştıktan sonra acil serviste önce gözlem yapmaktadır.”

DR. ÖĞR. ÜYESİ BETÜL KOCAMER ŞİMŞEK

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Betül Kocamer Şimşek da anestezi teknikerinin büyük sorumluluklar yüklendiğinin altını çizdi.

Programa ilk öğrencilerini 2020 yılında aldıklarını anımsatan Dr. Öğr. Üyesi Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:

 “Bu eğitim öğretim yılı sonunda ilk mezunlarımızı verecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Anestezi programımız iki yıllık olup, ilk yıl teorik ikinci yıl pratik dersler ağırlıklı olarak işlenmektedir. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz anestezi teknikeri unvanıyla mezun olurlar.

Birincil görevleri ameliyathane olup ameliyat olan hastaların başından sonuna kadar anestezi uygulaması ve yönetiminden sorumludurlar. Ameliyathane dışında uygulanan bazı işlemlerde de yine hastalara anestezi uygulaması yaparlar. Hastalara acil ve hayati müdahalelerde hekimin yanında yardımcı sağlık personeli hatta hekimin sağ kolu olarak yer alırlar.

Ameliyathaneler başta olmak üzere her türlü yoğun bakım ve acil servislerde çalışma olanağına sahiptirler. Sağlık eğitimi alan diğer yardımcı sağlık personeline göre daha fazla hız, beceri ve uyanıklık gerektiren çok özel bir bölümdür. İnsan hayatına ve hayati fonksiyonlarına doğrudan müdahale edebilen bu anlamda da çok kutsal ve değeli bir branştır.”

Programın kontenjanının her yıl için 40 öğrenci olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Şimşek, “Bunlardan en başarılı ilk 6 öğrenci tam burslu sonraki 20 öğrenci yüzde 25 burslu okuma şansı elde eder” diyerek sözlerini tamamladı.

Tanıtım Ofisi’nden İbrahim İncioğlu da SANKO Üniversitesi’nin burs imkanları, eğitim olanakları, öğrenci kulüpleri ve etkinlikleri ile sosyal medya ve web sayfasını anlattı.

Program, öğrencilere armağan takdiminin ardından anı fotoğrafı çekimiyle son buldu.

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Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi öğrencileri Sanko’da
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