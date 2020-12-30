Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yalnız Ardıç Mevkiinde Yol Genişledi
Yalnız Ardıç Mevkiinde Yol Genişledi
KSÜ’de kripto paralar çalıştayı yapıldı
KSÜ’de kripto paralar çalıştayı yapıldı
Kütüphanelerde ‘Yeni Normal’ Konuşuldu
Kütüphanelerde ‘Yeni Normal’ Konuşuldu
Dulkadiroğlu’nun 2020 Yılında Ön Plana Çıkan Projeleri
Dulkadiroğlu’nun 2020 Yılında Ön Plana...
Pazarcık’ta çöp konteynırları yenilendi
Pazarcık’ta çöp konteynırları yenilendi

Afşin TSO'dan uzaktan eğitime destek

Afşin Ticaret ve Sanayi Odası, (TSO) ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitimine katkıda bulunmak amacıyla tablet desteğinde bulundu.

Afşin TSO'dan uzaktan eğitime destek

Afşin TSO'dan uzaktan eğitime destek

Afşin Ticaret ve Sanayi Odası, (TSO) ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitimine katkıda bulunmak amacıyla tablet desteğinde bulundu.

30 Aralık 2020 Çarşamba 09:30
banner459

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Afşin TSO'nun katkılarıyla temin edilen 55 tablet, ihtiyaz sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba'ya teslim edildi.

Afşin TSO Başkanı Bekir Sıtkı Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs süreciyle birlikte uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak istediklerini söyledi.

Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da pandemi sürecinin devam ettiğini belirterek, verilen destekten duyduğu memuniniyeti dile getirdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanı Hamdi Atlama’dan konut almayı düşünenlere çok önemli tavsiye
Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanı Hamdi Atlama’dan konut almayı düşünenlere çok önemli tavsiye
Yalnız Ardıç Mevkiinde Yol Genişledi
Yalnız Ardıç Mevkiinde Yol Genişledi
KSÜ’de kripto paralar çalıştayı yapıldı
KSÜ’de kripto paralar çalıştayı yapıldı
Kütüphanelerde ‘Yeni Normal’ Konuşuldu
Kütüphanelerde ‘Yeni Normal’ Konuşuldu
Taksici temel
Taksici temel

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber