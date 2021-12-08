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Afşin’de mozaikler gün yüzüne çıkıyor!

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde tarihi mozaiğin bulunduğu okul bahçesinde Müzeler Genel Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Afşin’de mozaikler gün yüzüne çıkıyor!

Afşin’de mozaikler gün yüzüne çıkıyor!

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde tarihi mozaiğin bulunduğu okul bahçesinde Müzeler Genel Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

08 Aralık 2021 Çarşamba 16:17
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Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, ilçeye bağlı Efsusturan Mahallesi eski Afşinbey İlkokulunun bahçesindeki alanın zemininde var olduğu bilinen bir mozaikle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü kontrolünde çalışmaların yapıldığı alanı ziyaret eden Başkan Güven, bölgenin sit alanı ilan edilmesi için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti.

Başkan Güven kazıyla ilgili yaptığı açıklamada; “Bulunduğumuz alandaki kazıda 1964 yılında tespit edilen mozaikler var. 2016 yılında burası birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edildi. Geçen yıl biz baş vurumuz, hemşerimiz Sefer Turan beyefendinin gayretleriyle tespit kazısına karar verildi, ödenek ayrıldı, şimdide çalışma başladı. Çalışma alanının şehir merkezinde olması, lojistik imkanların kolaylıkla sağlanabilmesi Afşin’de kazıyı olanaklı hale getirdi. Şuanda müze müdürlüğümüz yaptığı sondajlarla mevcut mozaik alanı dışlında nerelerde buluntu olduğuna dair tespite çalışıyor. Bölgenin bir çok yerinde mozaik alanı çıkar diye düşünüyoruz. Bu gerçekleştiğinde sürekli kazı yapılabilir. Şehrimiz değer katacak buluntuları ümit ediyoruz. Bu işte emeği geçen tüm kurumlara ve müze müdürlüğümüze ve çok kısa sürede kazı onayı çıkartan Sefer Turan beyefendiye teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 08.12.2021 16:22
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Afşin’de Mozaikler Gün Yüzüne çıkıyor!
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