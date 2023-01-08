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Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Görgel: “Biz tarih fark etmeksizin seçime hazırız”

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Teşkilatları olarak her zaman seçime hazır olduklarını yineledi. Görgel, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Teşkilatımızseçmenin daha çok seçime katılabileceği daha rahat edebileceği tarihi tespit edecektir. Bizde ona göre seçim çalışmalarımızı yapmış oluyoruz zaten. Biz tarih fark etmeksizin seçime hazırız.” dedi.

Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Görgel: “Biz tarih fark etmeksizin seçime hazırız”

Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Görgel: “Biz tarih fark etmeksizin seçime hazırız”

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Teşkilatları olarak her zaman seçime hazır olduklarını yineledi. Görgel, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Teşkilatımızseçmenin daha çok seçime katılabileceği daha rahat edebileceği tarihi tespit edecektir. Bizde ona göre seçim çalışmalarımızı yapmış oluyoruz zaten. Biz tarih fark etmeksizin seçime hazırız.” dedi.

08 Ocak 2023 Pazar 11:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada “Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. Milletin kurduğu, iktidara getirdiği ve her mücadelesinde yanında yer aldığı bir siyasi teşekkül olarak tarif ettiğimiz AK Parti’nin, bu imtihanı da başarıyla geçmesini sağlamak öncelikle bizlerin, buradaki heyetin sorumluluğundadır” demişti.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılan Başkan Görgel, seçim tarihi ve seçim çalışmalarıyla ilgili yaptı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“ARTIK ZATEN HERHANGİ BİR ERKEN SEÇİM TARİHİMİZ KALMADI”

“Sayın Cumhurbaşkanımız seçim tarihiyle ilgili yapmış olduğu açıklama zaten her zamanki gibi siyaseten bugüne kadarki duruşu neyse onu ifade ediyor. Kendine tarihler sorulduğunda toplumun içerisinde ne konuşuluyorsa bununda bizim gündemimizde olduğunu ifade ettiler. Aynı şekilde bugün esnafa, vatandaşa ziyaretlerimizde seçim tarihiyle ilgili bize çeşitli şeyler söylüyorlar. Şu tarihte olsa daha iyi olur gibi. Artık zaten herhangi bir erken seçim tarihimiz kalmadı. Artık, Türkiye çok güçlü bir yerde, seçimleri zamanında yapabilir noktaya geldi. Bu güçlü iktidarın bir sonucu ve bundan sonrada böyle devam edecektir.

“SEÇMENİN DAHA ÇOK SEÇİME KATILABİLECEĞİ DAHA RAHAT EDEBİLECEĞİ TARİH”

Tabi süreci Sayın Cumhurbaşkanımız heyetleriyle birlikte değerlendirecekler. Bizde Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Teşkilat Başkanlarımızdan talimatlarımızı alırız. Şuan tüm hatlarıyla seçim hazırlıklarımız tamam. Yarın seçim olsa, yarın sahaya çıkacak teşkilatlara sahibiz. O yüzden bizim için tarihin bir önemi yok. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu konuda kamuoyunun nabzını ve beklentisini ölçtürecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız, seçmenin daha çok seçime katılabileceği daha rahat edebileceği tarihi tespit edeceklerdir. Bizde ona göre seçim çalışmalarımızı yapmış oluyoruz zaten. Biz tarih fark etmeksizin seçime hazırız.“

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Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Görgel: “Biz Tarih Fark Etmeksizin Seçime Hazırız”
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