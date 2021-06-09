Akedaş Elektrik AŞ. Sordu Vatandaş Yanıtladı

Her ayın belirli günlerinde periyodik şekilde yayımlanan anketlerde genellikle doğru bilinen yanlışlar ve tasarruf konularında tüketicilere bilinçlendirme çalışması yapılıyor, anket sonucuna göre de çalışmalar planlanıyor.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından oluşturulan ankette kurumun Facebook, İnstagram, Linkedin ve Twitter hesapları üzerinden Elektrik Sayacının Mülkiyetinin kime ait olduğu sorusu soruldu.

a) Elektrik Abone Sahibine,

b) Elektrik Dağıtım Şirketine,

c) Elektrikçiye” şeklindeki 3 şık için ankete katılanların yüzde 31’i abone sahibine, yüzde 3’ü elektrikçi yüzde 66’sı ise dağıtım şirketi seçeneklerini işaretledi.

Doğru yanıt ise; 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Hizmet Hakkı Devir Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri gereği AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş sayaç mülkiyetini elinde tutmaktadır ve sayaca Şirket personelleri dışında herhangi müdahalede bulunulması kesinlikle uygun değildir.

Yüzde 31 oranında Abone sahibine yüzde 3 oranında elektrikçiye ait olduğu düşünülen elektrik sayacı tüketicilerin doğru bilgilendirilebilmesi için farkındalık oluşmasını da sağlıyor.

TASARRUF YAPARAK EV EKONOMİSİNE KATKI BULUNULUR MU?

Anketin bir diğer sorusu ise tüketicilerin tasarruf bilincini ölçmeye yönelik oldu. “Tüketicilere; Enerji Tasarrufu yaparak aile bütçesine katkıda bulunacağınıza inanıyor musunuz?” şeklinde soru soruldu. “Hayır, Evet ve Kısmen” şıklarının geçtiği ankette, katılımcıların yüzde 66’sı ‘evet’ şıkkını işaretleyerek tasarruf yaparak ev hanesine katkıda bulunacağına inandığını belirtti. Bu oranın daha da yükselmesini amaçlayan şirket bilinçlendirme çalışmalarını devam ettireceğini belirtti.

ÇAMIŞIR MAKİNESİ NASIL KULLANILMALI?

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından oluşturulan bir diğer anket sorusunun ana gündemini ise tasarruf metodu oluşturdu. Tüketicile-rin verdiği cevap şıklarına göre paylaşım stratejisini belirleyen Şirket, “Çamaşır Makinesi Kullanırken hangisi yapılmalı?” şeklinde yönelttiği soruda;

a) Kapasitesi aşılmamalı

b) Dolması beklenmeli

c) Az ve sık ürün yıkanmalı’ şeklinde 3 şık sunuldu. Tüketicilerin büyük bir çoğunluğu doğru cevabın olduğu dolması beklenmeli (b) şıkkını işaretlerken, yanlış olan diğer şıklara da bazı tüketiciler tarafından doğru şeklinde işaretlenmesi dikkat çekti.

MUTFAKTA NASIL TASARRUF SAĞLARSINIZ?

Anketlerine devam eden kurum bu kez; Hangisi mutfakta Tasarruf Sağlayan Durumlardandır? Sorusunu sordu;

a) Bulaşık makinesi tamamen dolmadan çalıştırmak,

b) Kettle çalıştırırken ihtiyacımız kadar suyu kaynatmak,

c) Fırın çalışırken kapağını açmak

d) Buzdolabı kapısını gereğinden fazla açık tutmak şıklarını sundu. Ankete katılan tüketicilerinin büyük bir bölümü doğru şık olan (b) şıkkını işaretledi. Diğer şıkların da doğru olarak bilinip işaretlenmesi üzerine sosyal medya hesaplarından bilgilendirme görselleri paylaşan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., ev aletlerinin nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili ipucu verdi.

SOKAK AYDINLATMASINDA SORUN OLURSA KİME BAŞVURURSUNUZ?

Anketlerinde kurum hizmetleriyle ilgili sorular da yönelten Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Sokak aydınlatmalarıyla ilgili sorun yaşayan tüketicilerin hangi kanaldan Şirketimiz ile iletişime geçildiğini sordu.

a)Sosyal Medya,

b)186 Çağrı Merkezi,

c)Kurumsal Web Sitesi

d)Mahalle Muhtarı şıklarının olduğu cevaplandırma da en çok 186 çağrı merkezine oy çıktı. İkinci sırayı Sosyal Medya kanalları üçüncü sırayı ise muhtar aldı. Son sırada da Web sitesi yer aldı.

Şirket her türlü soruların tüm iletişim kanallarından kendilerine yöneltilebileceğini, hizmet alanları ile alakalı tüm sorulara büyük bir özenle yanıt verileceğini belirterek sosyal medya araştırmaları sayesinde farkındalık oluşacağını aynı zamanda da doğru bilinen yanlışların düzeleceği düşüncesiyle devam edileceğini belirtti.

TEDAŞ ORTAK ALANI TEDAŞ AKEDAŞ EDAŞ ORTAK ALANI İÇERİSİNDE BİR AKEDAŞ EDAŞ 2 TEDAŞ DENETİM HEYETİ YAZIYOR

BİZDEN İSTENİLEN VERİLER ORTAK ALANA GELECEK ORAYA GELECEK SİZE BİR KULLANICI ADI VE ŞİFRE TANIMLANACAK

YATIRIM İŞLETME VS DOSYALAR TANIMLANACAK

TEDAŞ KISMINA YÜKLENEN KARŞILIĞINDA BİZDE İSTENİLENİN

7 ŞİRKETİN DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ BİZDEN

ORTAK ALANA

MÜDÜRLERİN DİREKTÖRLERİN MUTLAKA PC LERİNE VPN VE ENİ KONNEKT SİNGLE KONNEKT KURMALARI GEREKİYOR

İLK BAŞTA KURMUYORLAR SONRA SIKINTI OLUYOR DENETİMLE İLGİLİ OLANLARIN VE DİREKTÖRLER İLE MÜDÜRLERİN

OLUR Kİ VERİLERDE İSTEMLER KONTROLLERDE HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIK ÇIKARSA BENLE PAYLAŞABİLİRSİNİZ ANLAŞILABİLECEK ORTA YOL BULABİLİRİZ. BEN YA DA İLGİLİ DİREKTÖR OLARABİLİR.

PAZARTESİ AÇILIŞ TOPLANTISINDAN SONRA HEYETTEKİ ARKADAŞLARIMIZ BÜTÜN BİRİMLERDE 9 KONU BAŞLIĞINDAKİ ARKADAŞLAR ÖN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI İSTEYECEKLER

PAZARTESİ SAAT 3-4 ARASINDA BİZE SİSTEMİNİZİ ANLATIN DİYECEKLER ÇAĞRILERIN NERDE KARŞILIĞYORUZ SİSTEMİN ADIN NEDİR AKIŞI NASIL OLUR KESİNTİ KODU NEREYE KAYEDEDİLİR NERELERDEN HİZMET ALIYORSUNU SMS İLE İLGİLİ GELİYOR MU OSOS SCADA GİBİ SİSTEMLERLE İLGİLİ BİRLGİ İSTEYECEKLER

ÖRNEĞİN KAÇAK NASIL YAPILIYOR HANGİ SİSTEMLERE GÖRE GERÖELŞETİRECEKSİNİZ BUNLARI KULLANIYOR MUSUNUZ ŞEKKLİNDE SORULAR GELECEK.

SİZ BU İŞLEMLERİ HANGİ PROGRAMDA SÜRDÜRÜYORSUNUZ

ÇAĞRI MERKEZİ NASIL İLERLİYOR. VS GİBİ MTEMSİLCİSİ CRM

5 ŞİRKET VAR

HİZMET KALİTESİ

TEDARİK SÜREKLİLİĞİ TABLO 1

TEKNİK KALİTE

TİCARİ KALİTE