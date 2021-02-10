Ali Cilve’den 12 Şubat kurtuluş bayramı mesajı

Kentin kurtuluş savaşındaki yerine işaret eden AS Beton A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Cilve, yayınladığı kutlama mesajında şu düşünceleri paylaştı;

“12 Şubat Kahramanmaraş için büyük bir gururdur. Türkiye’nin kurtuluşunun ilk kurşunu yine burada atılmıştır. Bu onuru tüm Kahramanmaraşlılar olarak yaşamalıyız ve hakkını vermeliyiz.

Kahramanmaraş Türkiye’nin bekası için elinden geleni yapmış bir şehirdir. Atalarımız 101 yıl önce memleketin istiklali için uğraşmışlar. Bugün ki sanayicide bunu üretim olarak devam ettirmeli, Maraş’ın ticaret savaşını en yüksek seviyeye çıkartmalıdır.

Bu noktada sanayiciye destek olunmalı. Şu anda kentte sanayicinin 1 metre kare inşaat yapacak arsası yok, tüm alanlar tarım bölgesi ilan edilmiş. Buna kimse itiraz edilmemeiş. Peki sanayicilerimiz yatırmlarını nereye yapacak. 7-8 yıl oldu Organize sanayi bölgesi bitmedi ve sanayicilerimizi kaçırıyoruz. Bugün arsaların önü açılsa bugünki yatırımların 2 misli olacak.

Şuanda tarım arazilerinin çevrilmesinin TBMM onayı ile olduğunu söylüyorlar. Buda zor bir şey değil. Milletvekillerimiz tarafından meclise sunulmalı. Tabi biz hepsini söylemiyoruz, şehrin içinde kalmış yerler var.”