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Aralık Etkinlikleri Tiyatroyla Başlıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri, Süheyl Behzat Uygur Tiyatrosu’nun Süt Kardeşler oyunu ile başlıyor. 4 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirecek etkinliğin biletleri Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nden ücretsiz temin edilebiliyor.

Aralık Etkinlikleri Tiyatroyla Başlıyor

Aralık Etkinlikleri Tiyatroyla Başlıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri, Süheyl Behzat Uygur Tiyatrosu’nun Süt Kardeşler oyunu ile başlıyor. 4 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirecek etkinliğin biletleri Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nden ücretsiz temin edilebiliyor.

30 Kasım 2021 Salı 16:18
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu etkinliklerine devam ediyor. Kasım ayı süresince atölyelerden tiyatrolara kadar birbirinden renkli 12 etkinliğin sanatseverlerle buluştuğu etkinlikler, Aralık ayında da sürecek. Takvim kapsamında ilk etkinlik 4 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da, usta oyuncular Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin oynadığı ve yönettiği Süt Kardeşler tiyatrosuyla başlayacak. Ücretsiz olan oyunun koltuk biletleri 2 – 4 Aralık tarihlerinde, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nden temin edilecek.

Kült Eser Kahramanmaraş’ta!

Nejat Uygur tarafından uyarlanarak tiyatro oyunu olarak sergilenen, ardından sinemada Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Şener Şen, Adile Naşit gibi oyuncuların canlandırdığı eser Kahramanmaraşlı seyircilerle buluşacak. Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından günümüz yorumuyla Süt Kardeşler adıyla gösterimi yapılan oyun; Bahriyeli iki askerin serüvenini anlatıyor. Geleneksel Türk Tiyatrosundan örnekler sunan eser; sahne, dekor ve kostümleriyle izleyenleri 1950’li yıllara götürüyor.

Ücretsiz Gösterim

Gerçekleştirilecek etkinlik ile ilgili Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu’nda Aralık etkinliklerimiz başlıyor. Bu kapsamda Süheyl Behzat Uygur Tiyatrosu’nun Süt Kardeşler adlı oyunu Kahramanmaraşlılarla buluşacak. Etkinlik, 4 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Ücretsiz oyunun koltuk biletleri ise 2 – 3 ve 4 Aralık tarihlerinde Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nden temin edilebilecek” ifadeleri kullanılarak tüm vatandaşlar davet edildi.

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Aralık Etkinlikleri Tiyatroyla Başlıyor
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