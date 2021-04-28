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Bakan'dan Kahramanmaraş şehidinin ailesine ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş'ta görev yaparken geçen yıl 3 Aralık'ta, oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya giden ekibe açılan ateş sırasında şehit olan polis memuru Barış Göl'ün Osmaniye'deki ailesini ziyaret etti.

Bakan'dan Kahramanmaraş şehidinin ailesine ziyaret

Bakan'dan Kahramanmaraş şehidinin ailesine ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş'ta görev yaparken geçen yıl 3 Aralık'ta, oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya giden ekibe açılan ateş sırasında şehit olan polis memuru Barış Göl'ün Osmaniye'deki ailesini ziyaret etti.

28 Nisan 2021 Çarşamba 15:38
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş'ta görev yaparken geçen yıl 3 Aralık'ta, oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya giden ekibe açılan ateş sırasında şehit olan polis memuru Barış Göl'ün Osmaniye'deki ailesini ziyaret etti.

Bakan Yanık, şehit Barış Göl'ün Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki ailesine ziyarette bulundu.

Şehidin babası Osman ve annesi Medine ile görüşen Bakan Yanık'a, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya ile diğer yetkililer eşlik etti.

Ziyarette şehitler için Kur'an-ı Kerim ve dua okundu.

Bakan Yanık, şehit ailesine Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı, Bakara Suresi'nden bir ayet ile kendi duygu ve düşüncelerinin yanı sıra şehit polis memuru Barış Göl'ün fotoğrafının yer aldığı tablo hediye etti.

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