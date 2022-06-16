Başkan Balcıoğlu, ‘Kahramanmaraş firmaları gurur kaynağımız oldu’

Başkan Balcıoğlu, makamında yaptığı açıklamada; “Türkiye'de her yıl açıklanan İSO 500 firma sıralaması bu yıl açıklandı. Gurur kaynağımız oldu. Yakında ikinci 500’de açıklayacaklar. Oradan da güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Bu sıralamalar 500 büyük Sanayi kuruluşunun Türkiye'de gerçekleştirdiği üretim, Türkiye'den yaptığı ihracat, Türkiye'de yarattığı katma değer ve istihdam karlılık ve verimliliklerinin incelenmesi sonucu değerlendirilen firmalarımız. Bu yıl 15 firma bu kategoride sıralamaya girdi. Ben öncelikle hem firmadaki, firma sahipleri yöneticileri, hem firmada çalışan tüm arkadaşlarımızın bu gayretleri ve bu becerileri için bu övgüye layık oldukları için hepsini ayrı ayrı kutluyorum” dedi.

Firma sahiplerini ve çalışanlarını elde edilen başarıdan dolayı kutlayan Balcıoğlu, “Firmalarımız şöyle, Afşin-Elbistan Elektrik Üretim A.Ş geçen yıl sıralamada yoktu bu yıl 75. sırayla en ön sırada. Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş geçen yıl 99. sıradaydı bu yıl 82. sıraya yükseldi. Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri A.Ş, 204. sıradaydı yüz 145. sıraya geldi. Şirikçioğlu Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. var ki, geçen yıl 317. sıradaydı bu 160. sıraya geldi. Mem Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. 242. ikinci sıradayken bu yıl 197. sıraya geldi. Kahramanmaraş Kağıt Sanayi Ticaret A.Ş. geçen 283. sıradayken bu 217. sıraya geldi. İs-Kur Tekstil Enerji A.Ş geçen 320. sıradayken bu yıl 257. sırayı aldı. Kahramanmaraş Çimento ve Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri A.Ş. geçen yıl 287. sıradayken bu yıl 320. sıraya geldi. Maren Maraş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. geçen yıl bu firmamız 494. sıradayken 332. sıraya yükselmiş. Gemciler Güven Metal Sanayi Ticaret A.Ş. geçen yıl 675. sıradayken yani ikinci 500’de iken bu yıl 406. sıraya gelerek ilk 500 listesine girmiş. İskur Boya Tekstil Ticaret Sanayi A.Ş. geçen yıl 463. sıradayken bu yıl 411. sıraya gelmiş. Arıkan Mensucat Sanayi Ticaret A.Ş. geçen yıl 513. sıradayken bu yıl 441. sıraya gelmiş. Matesa Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. geçen yıl 520. sıradayken bu yıl 444. sıraya gelmiş. Erdem Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. geçen yıl 496. sıradaydı bu yıl 450. sıraya geldi ve son olarak da Şirikçiler Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. geçen 868. sıradaydı bu yıl 471. sıraya aldı. Böylece ilk 500’de 15 firmamızı görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ben bir kere daha arkadaşlarımıza gayretleri ve çalışmaları ve şehrimiz ekonomisine kattıkları ülke ekonomisine kattıkları değer için başta yöneticiler olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.