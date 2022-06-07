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Başkan Güngör: “Afşin millet bahçesi’ni tamamlıyoruz”

Afşin’de 100 dönümlük alanda yapımı süren Millet Bahçesi projesinde sona gelindiğini belirten Başkan Hayrettin Güngör, “İnşallah kısa süre içerisinde Afşin Millet Bahçesi’nin ilk etabının açılışını gerçekleştirerek Afşinli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Millet Bahçemiz içerisinde yer alan yeme – içme mekânları, sosyal donatı alanları, oyun gruplarıyla ilçemize çok yakışacak.Bu alana ilçemizde özellikle daha önceki yapıları anımsatan bir Afşin Evi de inşa edeceğiz. Afşin’imize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

Başkan Güngör: “Afşin millet bahçesi’ni tamamlıyoruz”

Başkan Güngör: “Afşin millet bahçesi’ni tamamlıyoruz”

Afşin’de 100 dönümlük alanda yapımı süren Millet Bahçesi projesinde sona gelindiğini belirten Başkan Hayrettin Güngör, “İnşallah kısa süre içerisinde Afşin Millet Bahçesi’nin ilk etabının açılışını gerçekleştirerek Afşinli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Millet Bahçemiz içerisinde yer alan yeme – içme mekânları, sosyal donatı alanları, oyun gruplarıyla ilçemize çok yakışacak.Bu alana ilçemizde özellikle daha önceki yapıları anımsatan bir Afşin Evi de inşa edeceğiz. Afşin’imize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

07 Haziran 2022 Salı 16:16
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Afşin’de devam eden Millet Bahçesi çalışmalarını yerinde inceledi. Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ramazan Kibar’ın da yer aldığı ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Yeşilyurt Mahallesi’nde yer alan tesiste çalışmaların önemli ölçüde tamamlandığını belirtti. Başkan Hayrettin Güngör, yaklaşık 100 bin metrekarelik alanıyla Afşin Millet Bahçesi’nin ilçenin yeni buluşma mekanı olacağını belirtti.

10 Milyon TL’lik Yatırım

Başkan Hayrettin Güngör, “Belediye Başkanımız, ilçe başkanımız ve meclis üyemizle birlikte Afşin Millet Bahçesi’nde bir çalışma ziyareti gerçekleştirdik. 10 Milyon TL’lik yatırımımızda son aşamaya geldiğimizi ifade etmek istiyorum. İnşallah kısa süre içerisinde Afşin Millet Bahçesi’nin ilk etabının açılışını gerçekleştirerek Afşinli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Millet Bahçemiz içerisinde yer alan yeme – içme mekânları, sosyal donatı alanları, oyun gruplarıyla ilçemize çok yakışacak. İlk etap çalışmalarımızı tamamlayıp Afşin Millet Bahçemizi hemşehrilerimizin hizmetine sunduktan sonra önümüzdeki süreçte de ikinci etap çalışmalarına başlayacağız. Afşin Millet Bahçesi’nde yeşil alanların varlığını da çok önemsiyoruz. Bu noktada ilçemizin iklimine uygun ağaçlandırma yapacağız” dedi.

Afşin Evi Müjdesi

Afşin Millet Bahçesi’ne yeni bir Afşin Evi’nin de kazandırılacağının müjdesini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Afşin Millet Bahçesi’nin içerisine yeni bir Afşin Evi de kazandıracağız. Ekiplerimize talimat verdik. Derhal projelendirme çalışmalarına başlayacağız. Bu alana ilçemizde özellikle daha önceki yapıları anımsatan bir Afşin Evi inşa edeceğiz. Afşin’imize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Başkan Güngör’e Hizmet Teşekkürü

Afşin Millet Bahçesi’nde devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından ilçemize kazandırılan Afşin Millet Bahçesi’nde rekreasyon çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda büyük aşama kat edildi. İnşallah kısa süre içerisinde Afşin Millet Bahçesi’nin ilk etabının açılışını gerçekleştirerek hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. İnşallah önümüzdeki sezonda da ikinci etap çalışmaları gerçekleştirilecek. Burası betonarme yapıların çok fazla yer almadığı, yeşil alanların bolca bulunduğu, hemşehrilerimizin spor yapabileceği, dinlenebileceği, sosyalleşebileceği bir alan olacak. Şehrimize kazandırdıkları için Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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Başkan Güngör: “Afşin Millet Bahçesi’ni Tamamlıyoruz”
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