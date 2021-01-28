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Başkan Güngör, CEMR’da konuştu

Başkan Güngör, çevrimiçi gerçekleştirilen Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Siyasi Komite Toplantısı’na katıldı.

Başkan Güngör, CEMR’da konuştu

Başkan Güngör, CEMR’da konuştu

Başkan Güngör, çevrimiçi gerçekleştirilen Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Siyasi Komite Toplantısı’na katıldı.

28 Ocak 2021 Perşembe 18:20
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Siyasi Komite Toplantısına katıldı. Online gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan Başkan Güngör, göç konusuna değinerek şehrimizde yaşayan mültecilerin durumu hakkında katılımcılara bilgi verdi. Sürdürülebilir, yaşanabilir, az karbonlu, çevreci ve daha hareketli şehirler vurgusu yapan Güngör, bu konulardaki işbirliği faaliyetleri ve ortak çalışmaların önemini belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör aynı zamanda bir sonraki etkinliğin şiir, dondurma ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ın ev sahipliğinde yapılması talebini de iletti.

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR)

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR), Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı’nın (UCLG) Avrupa Bölge teşkilatını oluşturan, yerel ve bölgesel bağlamda en geniş temsile sahip Avrupa topluluğudur. 28’i AB üyesi olan 41 ülkeden 60 ulusal birlik CEMR bünyesinde temsil edilmektedir. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği dönemindeki girişimleri ve lobi faaliyetleri neticesinde Türkiye Cumhuriyeti CEMR’a 2010 yılında üye olmuştur. Ülkemiz CEMR Siyasi Komitesinde 8 üye ile temsil edilmekte olup, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör konsey çalışmalarına Siyasi Komite Üyesi olarak katkı vermektedir.

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Başkan GüngörCEMR’da Konuştu
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