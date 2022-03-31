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Başkan Güngör Maraş Kalesi’nde Gençlerle Buluştu

Çakmakçı Sait Ortaokulu öğrencileri ile Tarihi Maraş Kalesi’nde bir araya gelen Başkan Güngör, “Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle Tarihi Maraş Kalemizi gezdik ve bolca sohbet ettik. Öğrencilerimizin gözlerindeki bu pırıltıyı gördükçe geleceğe yönelik hiçbir kaygımız kalmıyor. Hep birlikte şehrimizi, ülkemizi ve geleceğimizi güzelleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Güngör Maraş Kalesi’nde Gençlerle Buluştu

Başkan Güngör Maraş Kalesi’nde Gençlerle Buluştu

Çakmakçı Sait Ortaokulu öğrencileri ile Tarihi Maraş Kalesi’nde bir araya gelen Başkan Güngör, “Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle Tarihi Maraş Kalemizi gezdik ve bolca sohbet ettik. Öğrencilerimizin gözlerindeki bu pırıltıyı gördükçe geleceğe yönelik hiçbir kaygımız kalmıyor. Hep birlikte şehrimizi, ülkemizi ve geleceğimizi güzelleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

31 Mart 2022 Perşembe 18:35
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Çakmakçı Sait Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Tarihi Maraş Kalesi’nde öğretmen ve öğrencilerle kahvaltı programına katılan Başkan Güngör ardından öğrencilerle kaleyi gezdi, sohbet etti ve onların sorularını yanıtladı. Mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler, düzenlenen etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti. Başkan Güngör de etkinliğe katıldıkları için öğrencilere teşekkür ederek çeşitli hediyeler verdi.

Ülkemiz ve Geleceğimiz İçin Hep Birlikte Çalışacağız

Öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Güngör, “Bugün Çakmakçı Sait Ortaokulumuzun kıymetli idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileriyle bir araya geldik. Hep birlikte çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Kurtuluş Haftası dolayısıyla düzenlenen Çatkapı tiyatro oyunumuzu seyretmek için okulumuzu ziyaret etmiştik. Orada kıymetli öğrencilerimize hep beraber bir etkinlik gerçekleştirelim diye söz vermiştik. Bugün o sözümüzü yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle Tarihi Maraş Kalemizi gezdik ve bolca sohbet ettik. Öğrencilerimizin gözlerindeki bu pırıltıyı gördükçe geleceğe yönelik hiçbir kaygımız kalmıyor. Kadim ecdadımız bu muazzez toprakları bizlere miras bıraktı. İnşallah bizler de aldığımız bu emaneti gençlerimize bırakacağız. Bu emanet, nesiller boyunca korunmaya devam edecek. Hep birlikte şehrimizi, ülkemizi ve geleceğimizi güzelleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Maraş Kalesi Ziyareti

8. sınıf öğrencisi Dilara Nur Kaya, “Büyükşehir Belediye Başkanımız okulumuza ziyarete geldiğinde hep birlikte bir etkinlik yapalım demişti. Bugün de hep birlikte Maraş Kalesi’ndeyiz. Bu etkinlik sayesinde ilk defa kaleye gelme imkânı buldum. Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte kaleyi gezdik ve hep birlikte sohbet ettik. Bu güzel etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ederim” dedi.

Son Güncelleme: 31.03.2022 18:40
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Başkan Güngör Maraş Kalesi’nde Gençlerle Buluştu
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