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Başkan Güngör; “Şairler Tepesi Hemşehrilerimizin Beğenisini Kazanıyor”
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Başkan Güngör; “Şairler Tepesi Hemşehrilerimizin Beğenisini Kazanıyor”

Şairler Tepesi’nde Gençlik Meclisi üyeleri ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Güngör, “Şairler Tepesi adıyla markalaştırdığımız bu tesis hemşehrilerimizin büyük beğenisini kazanıyor. Bu noktada çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Kahramanmaraş’ımıza yakışır bir mekân oldu” dedi.

Başkan Güngör; “Şairler Tepesi Hemşehrilerimizin Beğenisini Kazanıyor”

Başkan Güngör; “Şairler Tepesi Hemşehrilerimizin Beğenisini Kazanıyor”

Şairler Tepesi’nde Gençlik Meclisi üyeleri ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Güngör, “Şairler Tepesi adıyla markalaştırdığımız bu tesis hemşehrilerimizin büyük beğenisini kazanıyor. Bu noktada çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Kahramanmaraş’ımıza yakışır bir mekân oldu” dedi.

22 Ocak 2023 Pazar 18:16

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Şairler Tepesi’nde organize edilen programda Gençlik Meclisi Başkanı Abdulvahap Dertli ve meclis üyeleriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik hayata geçirilen ve planlan çalışmaların konuşulduğu programda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gençlerden gelen soruları da yanıtladı. Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin de Gençlik Meclisi üyelerine bilgiler aktaran Başkan Hayrettin Güngör, “Şairler Tepesi adıyla markalaştırdığımız bu tesiste Gençlik Meclisi üyelerimizle bir araya geldik, gençlik çalışmalarımıza ilişkin istişarelerde bulunduk. Gerçekten çok güzel fikirler ortaya atıldı. İnşallah bizler de birbirinden güzel bu projeleri ve etkinlikleri gençlerimizle buluşturacağız. Gençlerimizle aramızda köprü vazifesi gören Gençlik Meclisi’mize teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

Kahramanmaraş’ımıza Yakışır Bir Mekân

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Gençlik Meclisi üyeleriyle birlikte gerçekleştirilen program sonrası Şairler Tepesi’nde vatandaşlarla da bir araya geldi. Vatandaşlarla muhabbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Güngör, çocuklarla da yakından ilgilendi. Şairler Tepesi’ne ilişkin vatandaşların görüşlerini de alan Başkan Güngör, “Gençlik Meclisimiz ile yaptığımız program sonrası Şairler Tepesi’nde hemşehrilerimizle bir araya geldik, muhabbet ettik. Şairler Tepesi’nin yeni görünümüne ilişkin hemşehrilerimizin görüşlerini aldık. Gerçekten çok olumlu geri dönüşler oldu. Hemşehrilerimiz Şairler Tepesi adıyla markalaştırdığımız bu tesisi çok beğendiklerini ifade ettiler. Bu da bizleri son derece memnun ediyor. Kahramanmaraş’ımıza yakışır bir mekân oldu” diye konuştu.

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Başkan Güngör; “Şairler Tepesi Hemşehrilerimizin Beğenisini Kazanıyor”
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