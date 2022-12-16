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Başkan Güngör, Ticaret Borsası Başkanı Narlı’yı Ziyaret Etti

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı’yı ziyaret eden Başkan Güngör, “Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Sayın Mustafa Narlı ve yönetimine ev sahipliği için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Güngör, Ticaret Borsası Başkanı Narlı’yı Ziyaret Etti

Başkan Güngör, Ticaret Borsası Başkanı Narlı’yı Ziyaret Etti

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı’yı ziyaret eden Başkan Güngör, “Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Sayın Mustafa Narlı ve yönetimine ev sahipliği için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

16 Aralık 2022 Cuma 17:57

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı’yı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinin de yer aldığı ziyarette Başkan Hayrettin Güngör, Narlı ve yönetimine nazik ev sahipliği için teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Meclis üyelerimizle birlikte Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ve yönetimini ziyaret ettik. Kahramanmaraş’ımızda ticaret ve sanayinin gelişmesine yönelik istişarelerde bulunduk. Paydaşlarımızla birlikte el birliği içerisinde şehrimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Sayın Mustafa Narlı ve yönetimine ev sahipliği için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Son Güncelleme: 16.12.2022 18:55
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Ticaret Borsası Başkanı Narlı’yı Ziyaret EttiBaşkan Güngör
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