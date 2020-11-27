Başkan Güngör’den Görgel’e Hayırlı Olsun Ziyareti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanlığına seçilen Fırat Görgel’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Güngör, il binasında ziyaret ettiği İl Başkanı Av. Fırat Görgel’e kayık bakır tabak hediye ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Başkanı Görgel ise Başkan Güngör’e tekrar geçmiş olsun dileklerini ileterek, ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kahramanmaraş’ın Gelişimi İçin Çalışacağız

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Fırat Görgel; “Çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör ve değerli Belediye Meclis Üyelerimiz bizleri ziyaret ettiler. Bu ziyaretten dolayı çok mutlu oldum. Kahramanmaraş’ın gelişimi için bundan sonra neler yapabileceğimiz hususunda Başkanımla istişarede bulunduk. Başkanımızın atlattığı hastalıktan dolayı kendilerine geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Bu vesileyle tüm Koronavirüs hastalarımıza da Allah’tan acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ekip Ruhuyla Çalışıyoruz

Başkan Güngör de yaptığı açıklamasında ziyaretleriyle ilgili “Ben de Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Malumunuz bir Koronavirüs süreci geçirdik, Rabbime şükürler olsun tekrar sağlığımıza kavuştuk. Ben bu vesileyle tüm Koronavirüs hastalarımıza Rabbimden şifalar diliyorum. Bugün Sayın Başkanımıza hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Önceki İl Başkanımız Ömer Bilal Debgici’ye de yapmış olduğu hayırlı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu partimizde bir bayrak değişimidir. Bizde eski yeni ayrımı yoktur. Şimdi Fırat Görgel Başkanımız bayrağı aldı ve devam ediyor. Biz partimizde bir ekip ruhu içerisinde Milletvekillerimizle, teşkilatımızla, meclis üyelerimizle, ortak akılla hizmet etmeye çalışıyoruz. Ben kendisine tekrar başılar diliyor, hayırlı olsun diyorum” dedi.