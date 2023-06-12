Başkan Gürbüz, ‘Yeni sanayi alanımız Elbistan’a hayırlı olsun’

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Elbistan Çiçek Mahallesi’ndeki bir bölge sanayi alanı olarak belirlendi.

Söz konusu düzenleme Olağanüstü Hal Kapsamında Sanayi İş Yerlerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi gereğince yapıldı.

“İSTİHDAM MERKEZİ YATIRIMLARLA ELBİSTAN’I BÜYÜTECEĞİZ”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi;

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan, 32218 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, şehrimizde belirlenen bazı yerler “136 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Sanayi İşyerlerine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2.maddesi “ gereğince sanayi bölgesi ilan edildi.

Elbistan’ımızın yaralarını hızlıca sarmak için, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile beraber devlet, millet el ele vererek birlikte çalışıp, birlikte başaracağız.

Şehrinizin yeniden imar ve ihyası için önce sanayinin çarkları dönmeli, bir taraftan küçük sanayi sitemizi eski hizmet alanımızı dahil ederek genişlettik. Diğer yandan bu gün ilan edilen yeni KSS ilanı ile esnafımızın sektör bazlı kümelenmesi ve bölgesinde büyük bir güç olması sağlanmış oldu.

Ayrıca 2. Organize Sanayi Bölgesi ilanı ile daha büyük yatırımları şehrimize çekeceğiz. Bir taraftan tarım ve hayvancılık, diğer taraftan sanayi alanları ile cazibe merkezi haline getirerek istihdam merkezli yatırımlarla şehrimizi birlikte büyüteceğiz.”