Başkan Mahçiçek, 15 Ülkeden 200 Akademisyene Expo 2023’ü Anlattı

Onikişubat Belediyesi’nin de sponsor olduğu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Uluslararası İleri Mühendislik Teknolojileri Sempozyumu (İSADET) başarıyla sona erdi. 2 gün süren sempozyumda, fen ve mühendislik alanlarında son gelişmeler ve teknolojiler tartışılırken; yapılan çalışma ve araştırmaların bildiri olarak sunulacağı bilimsel bir ortam oluşturulması hedefleniyor. 15 farklı ülkeden 200’ü aşkın akademisyen ve öğrencinin katıldığı sempozyum, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in ev sahipliğinde EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’na düzenlenen toplantıyla son buldu. Başkan Mahçiçek, akademisyenlere vizyon projesi EXPO 2023 ve Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi’ni ve hedeflerini anlattı.

“EXPO 2023 ile birlikte daha çok uluslararası etkinlik olacak”

EXPO 2023 ve kente 4 milyon metrekarelik devasa bir deniz kazandıracak Su Tutucu Sedde aksı Projesi’nin tanıtım filminin izlenmesinin ardından akademisyenlere seslenen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş’ın Uluslararası İleri Mühendislik Teknolojileri Sempozyumu’na ev sahipliği yapmasının önemli olduğuna vurguladı. Başkan Mahçiçek, “Onikişubat Belediyesi olarak bizim için çok önemli ve anlamlı bir gün oldu. Uluslararası İleri Mühendislik Teknolojileri Sempozyumu’na Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitemiz ev sahipliği yaptı. Onikişubat Belediyesi olarak bu ev sahipliğinin içerisinde yer alalım, destek verelim istedik. Gelen misafirlerimizle ilgi ne tür hizmetler arsa biz karşılayalım dedik. Sempozyumumuz iki gün boyunca devam etti. İki günün sonunda da 15 farklı ülkeden kongreye gelen 200 akademisyen ve öğrencilerle EXPO 2023 Rekreasyon Alanımızda beraber olduk. Misafirlerimize hem alanda hem de tanıtım filmi üzerinden EXPO 2023 hakkında bilgi verdik. İnşallah, bizim projemizin de desteğiyle Kahramanmaraş bu kabil toplantılara çok daha fazla ev sahipliği yapacak. Böyle böyle Kahramanmaraş’ımızın marka değeri çok daha üst sıralar taşınacak. Bu bağlamda da Onikişubat Belediyemiz bu rüya projeyi gerçekleştirmek için gayret ediyor. İnşallah vaktinde de gerçekleştirip hem ulusal hem de uluslararası düzeyde önemli bir projeyi insanlarımızın beğenisine sunacağız” dedi.

“6 ay sonra geldiğinizde çok daha farklı bir Kahramanmaraş göreceksiniz”

Onikişubat Belediyesi olarak Kahramanmaraş’ın marka değerini ve tanınırlığını artırmak için çalıştıklarına değinen Başkan Mahçiçek, “Tanıtım eksikliğimizi başka bir projeyle çözebilme imkanımız yok maalesef. Bizim tahminimize göre ilk 6 ayda 2 milyon, sonraki senelerde ise 1 milyon ziyaretçi olacak. İçerisine eklediğimiz projeler alanımızı sürdürülebilir yapacak. Bakın bu proje için de devletimizden 1 TL bile almadık, tamamen kendi kaynaklarımızı kullanarak yapıyoruz. Aynı zamanda 450 bin nüfuslu belediyemizin sigorta veya vergi borcu da yoktur. Yaptığımız çalışmalarla model ve modern bir ilçe oluşturduk, sonrasında da dedik ki artık kaldırım belediyeciliği yok, uluslararası projelerle Kahramanmaraş’ı değiştireceğiz, dönüştüreceğiz. Kahramanmaraş’ı dünyanın dört bir yanından ziyaret edilen, çok önemli bir kent haline getireceğiz. İşte bizim böyle bir hayalimiz var. Kahramanmaraş’ı dondurmasıyla, biberiyle, sanayisiyle, tabiatıyla, kültürüyle ve çok değerli gastronomisiyle birlikte EXPO 2023 ile ülke gündemine taşıyacağız. Emin olun ki Kahramanmaraş, EXPO gibi birçok önemli projeye layık. İnşallah 6 ay sonra geldiğinizde çok daha farklı bir Kahramanmaraş göreceksiniz” şeklinde konuştu.

Programa, KSÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ünsal’ın yanı sıra 15 farklı ülkeden gelen 200 akademisyen ve çok sayıda öğrenci katıldı.

KSÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ünsal’ın, sempozyuma desteklerinden dolayı Başkan Mahçiçek’e teşekkür etti.