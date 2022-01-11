Başkan Mahçiçek, ‘Bilginizle ve özgüveninizle ülkenin geleceğine damga vuracaksınız’

“Kahramanmaraş Türkiye’deki çelik eşyanın %64’ünü, enerjinin %12’sini, çimentonun %10’unu üretiyor diyoruz da, Kahramanmaraş’ın nerede olduğunu kimse bilmiyor. Bu memleketi uluslararası ve ulusal alanda tanıtmamız lazım.

Bir konferans düzenlediniz diyelim, 100 kişi ancak gelir. Ama böyle bir organizasyonda en az 50 ülke ve 2 milyon ziyaretçi gelecek. Bu ziyaretçinin gelmesini temin etmemiz lazım. Yoksa bu kadar harcama boşa gider. İçine eklediğimiz projelerle burayı sürdürülebilir ve yaşam alanı haline getiriyoruz.

İçerisinde; Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi, Şehir Müzesi, Hobi Evleri, Lunapark-Aquapark, Kafeteryalar, Düğün ve Nikah Salonları, Konferans ve Kongre Merkezi gibi birçok donatı var. 70 dönüm büyüklüğünde Kristal Lagün üzerinde kayıklar ile gezebileceksiniz. Şehrimizin coğrafi işaretli ürünlerinin hem tanıtıldığı hem de satışının yapıldığı Arasta Çarşısı olacak. Bakırcılık, ahşap oymacılık, çarık üretimi, el sanatları ürünleri ve üst katında tiyatro, tezhip gibi sanatsal çalışmalar olacak. Ama sizler daha iyisini yapacaksınız.

Bizler çok zor şartlarda okuduk. Sizler bu ülkenin sahipleri olarak bizden daha iyi yönetmeniz ve çok iyi çalışmanız lazım. Biz bu işi yapacağız ve alanımızın en iyisi olacağız demeniz lazım. Özgüveninizle kişiliğinizle bu ülkenin geleceğine damga vurmanız lazım.

“İcat Çıkarın”

Biz fakir çocuğuyuz, ailemiz bizi okutamaz, biz okuyamayız kompleksine kapılmayınız asla. Bu devlet bütün imkânlarıyla yanımızda. Eskiden büyükler farklı bir şey yaptığımızda icat çıkarma derlerdi. Yani sizler bir şey yapamazsınız, üretemezsiniz, başkası üretecek, onlardan satın alacaktınız. Hayır. Şimdi biz yapacağız ve icat çıkaracağız diyoruz.

Şimdi sizler de icatlar yapıyorsunuz artık. Parçasını bize vermedikleri İHA’ları, SİHA’ları yapıyoruz. 200’e yakın ülke içerisinde Türkiye kendi aşısını yapan 9. ülke. Hükümetimiz bir sağlık vadisi yapacak Ankara’da ve araştırmalar orada yapılacak. Aşısından ilaçlarına kadar bu ülkenin ihtiyaçlarını sizler yapacaksınız. İmkânlar elinizde ve önünüzde. Onun için çok iyi çalışacağız. Bir de arkadaş seçimine dikkat etmemiz lazım. Kötü alışkanlıklardan korunacağız.

70’li yıllarda bizi birbirimize kırdırdılar. En az 5 bin gencimiz yok oldu. Sonra da ihtilal yaptılar. Bu ülkede sizlerin bizlerin seçtiği hükümetleri devirmek için şartlar oluşturulur. Önce ekonomi kötüye götürülür, sonra bizi sokağa dökerler, sonra da gelirler müdahale ederler.

15 Temmuz’da gördünüz değil mi? Bu ülkenin çocukları yukarıdan bombalar attılar ve birbirlerini vurdular. Olmaması lazımdı. Hepimiz kardeşken bu nasıl old?. Kafalar karıştırıldı bu hale geldi. Ülke meselelerini takip etmeliyiz. Ben en az 30 ülke gördüm ve 2 yıl Amerika’da yaşadım. Ülkemiz güzel bir ülke, insanları temiz ve sağlam.

“Türkiye Artık Ufku Yakaladı, Gidiyor”

Bizde ikram, komşuluk münasebetleri, adab-ı muaşeret ve aile kavramımız vardır. Onlar da böyle bir şey yok, nereye kadar gider, nesilleri de devam etmiyor. Eğer biz birlik ve beraberlik içinde olursak batıdaki ülkelerin yönetiminde söz sahibi olacağız. Çünkü bizim nüfusumuz artıyor. Orada okumuş yetişmiş gençlerimiz var. Avrupa’da, Afrika’da, Amerika’da her yerde var Türk genci. 53 Afrika ülkesinin 43’ünde büyükelçiliğimiz var. Afrika ülkelerine 25 milyar dolar ihracat yapmışız. Şimdi onu 50 milyar dolara çıkartacağız. Türkiye artık ufku yakalamış gidiyor. Bunu kimsenin önlemesi mümkün değil, ama sizin gibi gelen yeni neslin bu ülkeye sahip çıkması lazım. Sahip çıkar ve iyi yetişirsek bu ülkeyi kimse tutmaz. Dünyada 1 milyar 700 milyon insan var. Türkiye’den başka onlara liderlik edecek bir ülke yok. Sizler oralara iyi, düzenli ve sistemli çalışarak çağ atlatacaksınız.

Bizim kafalarımızı karıştırmaya çalışıyorlar, yanlış yerlerle, yanlış düşüncelerle, bir yerlere sevk etmek istiyorlar. Geçmişte bunu yaptılar. Sağcı solcu diye böldüler. Şimdi hür düşünceyi her yerde konuşabiliyoruz. Oturup konuşabiliyorsak zaten doğruyu buluruz. Şimdi bizim Onikişubat Belediyemizde 37 meclis üyesi var. Bunların içinde başka partilerden de arkadaşlarımız var. Kararlarımızı doğruysa geçirelim, yanlışsa düzeltelim ve hep beraber geçirelim deriz.

Bu ülkenin geleceği güzel olacak. Sizler çok daha iyi yerlere taşıyacaksınız. Çalışacağız iyi yerleri, kariyer yapmayı, doktora yapmayı, alanımızın en iyisi olmayı hedefleyeceğiz. İcat ne zaman olur biliyor musunuz, doktora seviyesinde. Çünkü alanınızla ilgili her şeyi biliyorsunuz. O zaman orada yapacağınız buluşlar literatüre geçer. Çok gayret edeceğiz.

“Türkiye’nin Büyümesinden Rahatsız Olanlar Var”

Gençler, bu ülkenin geleceği iyi olacağı için adamlar sıkıntı çıkarıyorlar bize. Çünkü bu ülke büyürse, gelişirse 1 milyar 700 milyon müslümana liderlik edecek. Eskiden diyorlardı ki siz karışmayın biz üretir size satarız. 1974 yılında bu ülkenin bir yıllık ihracatı 2,5 milyar dolardı. Şimdi bu ülke bir günde 2,5 milyar, senede 225 milyar dolar ihracat yapıyor. İhracat demek üretmek demek. Üretip satıyoruz demek. Ama bu da yeterli değil. Daha çok üreteceğiz. Ülkemiz doğalgazı da buldu üretecek ve dışa bağımlılıktan kurtulacacağız. Doğu Akdeniz’de ne geziyorsunuz diyorlar. Orada 572 yıl yetecek rezerv olduğunu emekli oramiral Cihat Yaycı’nın kitabında okudum. Libya ile bir anlaşma yaptık ve sınırlarımızı genişlettik. Mısır’la da anlaşma yapacağız ve deniz sularındaki sınırlarımız genişleyecek.

1974 Kıbrıs harekatında Türkiye 1,5 gün dayanabildi. Çünkü silahımız yoktu. Şimdi Libya’yı işgal edecek işgalciyi durdurdu İHA’ları ve SİHA’ları ile. Azerbaycan’da 30 yıllık Ermeni işgalini kaldırdı savunma sanayisiyle. Zannetmeyin ki Azerbaycan savaştı ve kalktı Ermeni işgali. Türkiye’nin İHA’ları ve SİHA’ları ile kazanıldı o savaş. Dolayısıyla Türkiye’den rahatsızlar. Rahatsız olmaya da devam etsinler. Bu ülkenin çocukları sizler daha iyi yerlere taşıyacaksınız. Bunun lamı cimi yok. Çok daha saygın bir noktaya taşıyacaksınız bu ülkeyi. Türkiye’nin 13 tane askeri üssü var. Ülkenin ülke olmasının en büyük göstergelerinden birisi başka ülkede üssü olmasıdır. Amerika, 1952 yılında İncirlik’te üs kurmuş ve oradan da Türkiye’nin yönetimine müdahale etmişler. Artık bu oyunları biliyoruz ve bu oyunları hep bozacağız. Okuyacağız ve çalışacağız, başka çaremiz yok. Ahlaken de karakter olarak da 1. sınıf insan olma yolunda ilerleyeceğiz. Güzel güzel, kardeş kardeş yaşayacağız.

Bu ülkede 1978 yılında Maraş olayları diye bir fitne çıkardılar, insanları birbirlerine kırdırdılar. Bunlara dikkat edeceğiz. TV’lere telefonlara çok vakit ayırmayalım. Bilgi alacağımız kanalları takip edelim. İnsan vücudu besinle büyür. Okumayla da düşünme kabiliyetiniz büyür ve genişler. Mutlaka okumalıyız.

Kim derdi ki Mağralı Mahallesinden Hanefi Mahçiçek, Ankara’da Siyasal Bilgiler okuyacak, Devlet Planlamada çalışacak, BOTAŞ’ta Genel Müdürlük yapacak, Milletvekilliği yapacak, Şimdi de Belediye Başkanı olacak. Çalışır ve gayret edersek bir kader çizgisi oluşuyor.

Bu ülkenin yanında olan ülkelerle dostluklarımızı pekiştireceğiz. Bu ülkeye karşı gelen, bizim büyümemizi gelişmemizi istemeyen ülkelerle de medeni şartlarda mücadele edeceğiz.

Bizim üniveriste hazırlık kurslarımız var. Pandemiden dolayı 2 sene açamadık. 2 sene önceki başarımız % 81’di. 60 öğrencimiz de ilk 20 bine girmişti. Her şeyimiz var çocuklar yeter ki çalışalım.

Belediyemiz çalışmalarını yapıyor, yakın bir zamanda “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filminin biletlerini sizlere dağıtacağız. Piazza AVM sinema salonunda gidip izleyebileceksiniz.

Bir projemiz daha var, Sır Barajı Su tutucu Sedde Aksı. Onun da sunumunu yapayım sizlere.

Kılavuzlunun alt tarafında yazın sular çekildiği zaman bir çevre felaketi oluyor. Buradaki pisliği temizleyip, suyun aktığı en dar yerine bir sedde yapacağız. 4 milyon m² alan sularla kaplanacak ve üzerine bir marina yapacağız. Çevresine çok katlı olmayan yerleşim alanları yapacağız. Eğlence alanları, rekreasyon alanları, bisiklet ve yürüyüş alanları ve sportif aktiviteler olacak. Kahramanmaraş’ın geleceği daha güzel olacak.

Buralara gideceksiniz. EXPO’da gönüllü olarak sizlere ihtiyacımız var. İçerden ve dışarıdan gelen misafirlerimize orada ağırlamak için bizlere yardımcı olacaksınız.

2023 yılında açacağız EXPO’yu. Biliyorsunuz 2023, Cumhuriyetimizin 100. Yılı olması dolayısıyla güzel bir tevafuk. Bu Expo’yu herkes alamıyor çocuklar. Bizden önce İzmir müracaat etti alamadı. Öncesinde lobi çalışmaları yaptık. 2018 yılının Eylül ayında 62 ülkenin oy birliğiyle EXPO’ya ev sahipliği yapmaya hak kazandık. Türkiye’de ilk defa bir ilçe EXPO yapacak. Demek oluyor ki çalışınca gayret edince yapıyorsunuz.

Ben bugün bizlere bu imkânı sağlayan yönetici arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Sizlere de başarılar ve zihin açıklığı diliyorum.”

Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan, çocuklarla sohbet ettikten sonra program noktalandı.