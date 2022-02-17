Başkan Mahçiçek, ‘EXPO 2023 hepimizin projesi’

Uluslararası arenada olimpiyat olarak nitelendirilen EXPO Fuarı’nı büyük bir başarı hikâyesi yazarak 2023 yılında Kahramanmaraş’a kazandıran Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, projenin tanıtım atağına hız kesmeden devam ediyor. Sadece Kahramanmaraş’ta değil, Türkiye’nin dört bir yanında ve birden çok ülkede tanıtımlar gerçekleştirilirken, Başkan Mahçiçek de kent genelindeki okullarda öğrencilerle bir araya gelerek hayalin gerçeğe dönüştüğü dev projeyi anlatıyor. Başkan Mahçiçek son olarak ise Simya Anadolu Lisesi ve Sınav Koleji öğrencileriyle bir araya geldi. EXPO 2023 Projesi’nin tüm detaylarını öğrencilere anlatan Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 ile Kahramanmaraş’ın marka değerini artıracaklarını ve tanıtım sorununu çözeceklerini söyledi.

“TANITIM EKSİKLİĞİMİZİ BU PROJE İLE AŞACAĞIZ”

Kahramanmaraş’ın en büyük eksikliğinin tanıtım olduğunu aktaran Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Kahramanmaraş’ın her şeyi var, mükemmel bir sanayi kenti Kahramanmaraş. 500’e yakın fabrikası var. Hep diyoruz, edebiyatın başkenti diye. Türkiye’deki kültür alanında en önde gelen illerinden bir tanesi Kahramanmaraş. Her şeyimiz var ama bir eksiğimiz de vardı. O da tanıtım ve reklam eksikliğimizdi. Hala bizi bilmeyen insanlar, Güneydoğu’da küçük bir il olarak algılar bizi. Bu memleket Türkiye’deki iplik üretiminin yüzde 33’ünü Kahramanmaraş üretiyor. Dokumanın yüzde 17’sini üretiyor. Enerjinin yüzde 12’sini, çimentonun yüzde 10’nunu, çelik eşyanın yüzde 65’ini üretiyor ama bizim hangi bölgede olduğumuz bile bilinmiyor. Peki, bu eksiklikleri nasıl aşacağız? Hem Türkiye’yi buraya taşıyacak hem de dünyada çok sayıdaki ülkeyi Kahramanmaraş’a getirecek uluslararası bir proje ile aşacağız. İşte o tanıtım eksikliğimizi bu proje ile aşacağız” dedi.

“EXPO’MUZA 6 AYLIK SÜREÇTE İSE 2 MİLYON İNSAN VE 40 DEVLET BAŞKANI KATILACAK”

EXPO 2023 vesilesiyle Kahramanmaraş’a en az 2 milyon insanın geleceğini anlatan Başkan Mahçiçek, 40 devlet başkanının da projenin açılışına katılmasını hedeflediklerini belirterek, “Bu fuar için dünyanın bir yanından milyonlarca insan Kahramanmaraş’a gelecek. Üstelik 6 ay boyunca açık kalacak. 4 yıl önce Çin’deki fuara sadece 14 devlet başkanı gelmişti. Çin, EXPO alanının etrafına yeni bir şehir kurmuştu. İşin doğrusu bunu almak kolay da değildi. Bu uluslararası bir proje çok çalıştık, bir ilçe belediyesi bu devasa projeyi nasıl alır? Uluslararası alanda lobi çalışmaları yapmanız lazımdı. Gittik memleket memleket dolaştık. En az 30 ülkeye gittim. Oradaki yöneticilerle görüştür, böyle bir şeye talep olacağımızı söyleyerek ‘bize yardımcı olun’ dedik. Her şeyi yaptık, ufak tefek hediyeler götürdük. Ama sonuçta 2018’te İtalya’daki oylamada 62 ülkenin oyu bize çıktı. Hem de karşı oy olmadan. Bunlar gayretle olunan şeyler, kendiliğinden 3 günde olunan şeyler değil! Ve Allah’a şükür böyle bir projeyi Kahramanmaraş kazandırdık. Bizim öngörümüze göre şehrimize 40 tane devlet başkanı katılacak. EXPO’muza 6 aylık süreçte ise 2 milyon insan gelecek. Bundan sonra da her yıl için en az 1 milyon kişi gelecek. Bunu da içerine eklediğimiz projelerle sağlayacağız” şeklinde konuştu.

“EXPO ALANINI TESİSLERLE DONATACAĞIZ”

EXPO 2023 proje alanını Kahramanmaraş için bir yaşam alanı olarak tasarladıklarını dile getiren Başkan Mahçiçek, projenin detaylarını şu şekilde anlattı, “Expo alanını tesislerle donatacağız. İçerisine Uğur Böceği ve Kelebek Müzesi ekledik. Türkiye’de sadece Konya’da Kelebek Müzesi var ve bir yılda 400 bin kişi, Hatay’daki şehir müzesine bir yılda 267 bin kişi gelmiş. Gaziantep’teki Şehir Müzesi’ne bir senede 367 bin kişi katılmış. Projemize bu müzeyi eklediğimizde inşallah bize de en az 300 bin kişi gelecek. İçerisinde bir de açık AVM, Nikah Sarayı, hobi evleri, iki adet muazzam lokanta var MADO’muz yapıyor. 70 bin metrekare büyüklüğünde de bir deniz var arkadaşlar. Her mevsimde masmavi olacak bir deniz var. Kayıklar ve su bisikletleriyle gezintiler, eğlenceler yapabileceğiz. İşte tanıtım sorunumuzu be şekilde aşacağız. Bu kabil projeleri almak hiç de kolay değil.”

“YENİ BİR TURİZM KORİDORU OLUŞTURACAĞIZ”

EXPO 2023 ile birlikte Türkiye’de turizme damga vuracak bir turizm koridoru oluşturacaklarını kaydeden Başkan Mahçiçek, “Şanlıurfa’da Göbeklitepe, Gaziantep’te Zeugma, bizde Germanicia ile EXPO alanı, buradan da Nevşehir’deki Kapadokya. Bu turizm koridorunu da oluşturduğumuzda Kahramanmaraş’a senede en az bir milyon insan gelecek. Kahramanmaraş’ı hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde çok daha iyi noktalara taşıyabilmek için çaba gösteriyoruz. Kahramanmaraş’ın marka değerini daha yükseklere çıkartabilmek için böyle bir organizasyona ihtiyacımız vardı ve bunu da tamamlamaya çok yaklaştık. Devletimizden de bu güne kadar maddi destek almadık. Bütün çalışmalarımızı belediyemizin imkanlarıyla, bir kısmını da yap-işlet modeliyle yapıyoruz. İnşallah 2023’ün Nisan ayında da açılışını yapacağız” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZ BİZE BİR BÜYÜKELÇİ TAYİN ETTİ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan EXPO 2023 Projesi’nin Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınmasını talep ettiklerini anlatan Başkan Mahçiçek, şöyle konuştu; “Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız gelmişti, projeyi anlattık. Bu Kahramanmaraş’ın geleceği için çok önemli bir proje olacak. Ne istiyorsunuz dedi Cumhurbaşkanımız. Biz maddi destek istemiyoruz, bizi Cumhurbaşkanlığı himayesine alın dedim. Nasıl bir himaye istiyorsunuz dedi. Uluslararası katılımcıları artıralım dedim. Bir hafta sonra Cumhurbaşkanımız bize bir büyükelçi tayin etti. Büyükelçimiz de şuan Kahramanmaraş’ta ve bizim uluslararası ilişkilerimizi düzenleyecek. Devletin daveti ile belediyenin daveti arasında fark olacak. Çünkü büyükelçi devletimiz adına davet yapacak. Biz de belediyemiz adına davetleri yapacağız. Böylelikle 40’dan fazla devlet adamını şehrimizde ağırlayacağız.”

“DENİZ PROJEMİZ İLE KAHRAMANMARAŞ YENİ BİR SİLUET KAZANMIŞ OLACAK”

Kahramanmaraş’ın deniz hasretine de EXPO ile son vereceklerini belirten Hanefi Mahçiçek, “Bizim bir de deniz projemiz var. EXPO alanımızın güneyindeki kanalın en dar yerine Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı yapacağız. Aynı zamanda çevresinde başlattığımız imar çalışmaları ile Kahramanmaraş yeni bir siluet kazanmış olacak. Bu denizin iki tarafına da çok katlı olmayan yerleşim alanı koyacağız. Hasancıklı’nın yeni imar planını çizeceğiz ve 150 bin nüfuslu şehir yapacağız. Baraj sularının yaz aylarında çekilmesiyle oluşan kötü görüntüyü engellemek için buraya yapacağımızı Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı ile 4 mevsim su sabit kalacak. Çevresel ve ekolojik de entegre açısından da çevreye katkı sunduğumuz gibi burada güzel bir manzara oluşacak. Bunların hepsini şehrimizin tanınırlığı ve bilinirliği artsın, marka değeri kazansın diye yapıyoruz. Bu proje hepimizin projesi. Sahip çıkacağız ve EXPO 2023’e hep birlikte hazırlanacağız” şeklinde konuştu.

“SİZDEN BEKLENTİMİZ BU ÜLKEYİ BİZDEN DAHA İYİ YÖNETMENİZ”

Sözlerinin devamında gençlere telkinlerde de bulunan Başkan Mahçiçek, “Bizim eksiğimiz yerel düzeyde Expo’nun nasıl bir proje olduğunu, nasıl artıracağını anlatmamız lazımdı. Bu bağlamda geleceğimizin sahibi olan gelecekte bu ülkeyi bizden daha iyi yönetecek olan çocuklarımıza projeyi anlatmak için bir araya geliyoruz. Çocuklarımız baharda alanda gezdikleri zaman EXPO projesini daha iyi anlayacaklar. Ülkemizin yeni nesli bu ülkeyi daha yaşanabilir bir hale getirecektir. Sizden beklentimiz bu ülkeyi bizden daha iyi yönetmeniz. Kendinizi iyi yetiştirecek, bu ülkeyi bizden daha iyi noktalara taşıyacaksınız” ifadelerini kullandı.

Başkan Hanefi Mahçiçek programın devamında öğrencilerin EXPO 2023 hakkında sordukları soruları yanıtladı.