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Başkan Mahçiçek, Her Türlü Kötü Bağımlılıktan Uzak Bir Onikişubat Hayal Ediyoruz
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Başkan Mahçiçek, Her Türlü Kötü Bağımlılıktan Uzak Bir Onikişubat Hayal Ediyoruz

Yeşilay’ın 102’nci kuruluş yıl dönümü ve 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Belediye olarak herkesin iyi yaşam alışkanlıklarına sahip olduğu, her türlü kötü bağımlılıktan uzak şekilde spor yaptığı, kültür-sanat faaliyetleriyle ilgilenerek yaşamına renk kattığı bir toplum hayal ediyor ve bu yönde projeler hayata geçiriyoruz” dedi.

Başkan Mahçiçek, Her Türlü Kötü Bağımlılıktan Uzak Bir Onikişubat Hayal Ediyoruz

Başkan Mahçiçek, Her Türlü Kötü Bağımlılıktan Uzak Bir Onikişubat Hayal Ediyoruz

Yeşilay’ın 102’nci kuruluş yıl dönümü ve 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Belediye olarak herkesin iyi yaşam alışkanlıklarına sahip olduğu, her türlü kötü bağımlılıktan uzak şekilde spor yaptığı, kültür-sanat faaliyetleriyle ilgilenerek yaşamına renk kattığı bir toplum hayal ediyor ve bu yönde projeler hayata geçiriyoruz” dedi.

28 Şubat 2022 Pazartesi 13:31
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Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası ve Yeşilay Derneği’nin 102’nci kuruluş yıl dönümü sebebiyle mesaj yayımladı.

Türkiye’nin sağlıklı bir geleceğe sahip olması için her koldan özellikle çocuk ve gençleri tehlikeye sürükleyebilecek bağımlılık ve zararlı alışkanlıklarla mücadele etmenin önemli bir vazife olduğunu belirten Başkan Mahçiçek, bu yönde çalışmalarını yürüten Yeşilay Derneği’nin önemine vurgu yaptı. Onikişubat Belediyesi olarak bağımlılıktan uzak bir toplum hayal ettiklerini ve bu çerçevede projeler hayata geçirdiklerini aktaran Başkan Mahçiçek, “Ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşlarından Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede dünyaya örnek, lider sivil toplum kuruluşu olma hedefiyle alkol, tütün, uyuşturucu madde, teknoloji ve kumar bağımlılığıyla istikrarla, samimiyetle ve bilimsel metotlarla mücadele ediyor. Biz de Onikişubat Belediyesi olarak herkesin iyi yaşam alışkanlıklarına sahip olduğu, spor yaptığı, kültür-sanat faaliyetleriyle ilgilenerek yaşamına renk kattığı bir toplum hayal ediyoruz. Bu hayalimizi gerçekleştirmek için de sosyal ve sportif tesisleri ilçemize kazandırıyor ve gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Bağımlılıkla mücadelemizdeki özverili çalışmalarıyla, Yeşilay’ımızın 102’nci kuruluş yıl dönümünü ve bu yola gönül verenlerin 1-7 Mart Yeşilay Haftası’nı kutluyorum. Yeşilay’a bugüne kadar emek vermiş, ahirete irtihal eden tüm büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımıza sigara, alkol, madde bağımlılığı ve teknolojik bağımlılıktan uzak, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum” dedi.

Son Güncelleme: 28.02.2022 17:31
Anahtar Kelimeler:
Her Türlü Kötü Bağımlılıktan Uzak Bir Onikişubat Hayal EdiyoruzBaşkan Mahçiçek
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